Anthony Richardson, Quarterback do Indianapolis Colts, falou sobre a volta aos gramados da NFL, após mais uma lesão, em poucos anos de liga. O líder do ataque tranquilizou os torcedores ao dizer que está bem, apesar da lesão no ombro que o tirou do minicamp não obrigatório da equipe. Em entrevista ao jornalista Zach Goodall, do 24/7 Sports, Richardson afirmou que já está se sentindo melhor e projeta estar 100% para o início do training camp, marcado para o final de julho.

- Está tudo certo comigo. Nem considero um obstáculo de verdade. Foi como se eu tropeçasse, caísse e me levantasse correndo de novo - afirmou Anthony Richardson, Quarterback da NFL que ainda não conseguiu ter uma continuidade jogando na liga.

A declaração tenta amenizar a preocupação da torcida em relação ao ombro direito do atleta — o mesmo que passou por cirurgia na temporada passada e que, mais uma vez, gerou dúvidas quanto à sua condição física na NFL. Embora Richardson demonstre confiança, ter uma lesão no ombro, sendo o Quarterback da equipe, acende um sinal de alerta.

Disputa com Daniel Jones

Apesar de ter sido a quarta escolha geral do Draft de 2023, Anthony Richardson não tem mais lugar garantido como titular em Indianápolis. Ele terá que disputar posição com Daniel Jones, ex-Quarterback do New York Giants, que agora tenta reerguer a carreira após uma passagem instável por Nova York. O time desistiu de Jones mesmo após investir uma escolha de primeira rodada nele em 2019.

Richardson entra em seu terceiro ano na NFL pressionado por uma trajetória até aqui marcada por lesões e números abaixo do esperado. A lesão recente reacendeu discussões sobre sua durabilidade e capacidade de comandar o ataque dos Colts com a regularidade necessária.

No dia 5 de junho, os Colts informaram que Richardson ficaria fora do minicamp por conta de dores no ombro operado. A notícia de que ele procuraria uma segunda opinião médica aumentou a tensão, que resultou na conclusão de que não será necessário realizar nova cirurgia. A expectativa, segundo a NFL Network, é que Richardson esteja liberado para atuar no início do training camp.

Busca por continuidade na NFL

Com a saúde aparentemente sob controle, o próximo desafio de Anthony Richardson será provar que merece a vaga de titular. Ele precisará demonstrar evolução no passe e maior consistência nas tomadas de decisões, pontos que têm limitado seu potencial desde que chegou à NFL.

Caso não convença a comissão técnica, o time poderá começar a temporada com Daniel Jones como titular. Um cenário que está longe de empolgar em Indianápolis.