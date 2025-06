Quase quatro anos após o trágico acidente que tirou a vida de Tina Tintor e seu cachorro, em Las Vegas, Henry Ruggs III, ex-Wide Receiver do Las Vegas Raiders, falou publicamente pela primeira vez fora do tribunal sobre o episódio que mudou sua vida e o condenou à prisão. O jogador se viu forçado a abandonar uma carreira promissora na NFL após apenas uma temporada na liga.

Durante um encontro do projeto Hope for Prisoners, em Las Vegas, voltado à reintegração de detentos à sociedade, Ruggs fez um discurso emocionado e também falou por videoconferência com presos em unidades do Departamento de Correções de Nevada.

- Se eu pudesse voltar no tempo, teria simplesmente ficado em casa. Peço desculpas de coração, não apenas por ter causado essa tragédia, mas também por fazer com que minha imagem volte aos jornais o tempo todo, o que deve ser doloroso para a família da Tina - declarou Henry Ruggs III, ex-jogador da NFL.

O acidente aconteceu na madrugada de 2 de novembro de 2021. Ruggs dirigia seu Corv'ette a cerca de 257 km/h quando colidiu com o carro de Tina Tintor, de 23 anos, na Rainbow Boulevard. A jovem e seu cachorro, Max, morreram no local. Ruggs admitiu culpa pela acusação de dirigir sob efeito de álcool com resultado fatal e foi condenado a uma pena de 3 a 10 anos de prisão.

Na época, Henry Ruggs se desculpou com a família da vítima:

- Minhas ações não representam quem eu sou. Não há desculpa para o que aconteceu - afirmou o ex-jogador da NFL.

Nesta terça-feira, ao ser questionado, o tio de Tina, Pedja Komazec, disse que não sabia que Henry Ruggs III iria discursar e preferiu não comentar o caso.

Henry Ruggs, que foi inicialmente detido na penitenciária de segurança máxima High Desert, foi posteriormente transferido para o Stewart Conservation Camp, no norte do estado, e atualmente está na unidade de reintegração Casa Grande, em Las Vegas. Ele participa de um programa de trabalho externo e está a menos de 2 km do Allegiant Stadium, casa dos Raiders. Ele poderá solicitar liberdade condicional a partir de 6 de agosto de 2026.

Henry Ruggs foi o primeiro jogador draftado pelos Raiders após a mudança da equipe para Las Vegas. Com velocidade impressionante e vindo da Universidade do Alabama, ele foi escolhido na 12ª posição do Draft de 2020 e era visto como uma peça chave para o futuro do time, na NFL. Em 2021, antes do acidente, acumulava quase 500 jardas recebidas em apenas sete jogos, sendo o principal alvo em profundidade da equipe.

- Lá dentro, sou apenas o número 1273265. Quando me chamam de Henry ou Ruggs, nem olho. Porque esse não é quem eu sou agora - afirmou o ex-WR da NFL, que hoje tem 26 anos e vem buscando usar o período na prisão como aprendizado, praticando meditação e, segundo ele, refletido sobre como será sua vida quando sair da prisão.

Desejo de um novo começo na NFL

Apesar do tempo longe dos campos, Henry Ruggs afirmou estar em boa forma física e revelou o desejo de jogar novamente na NFL.

- Sim, eu adoraria. Estou em paz comigo mesmo e acredito no que posso fazer. Se a oportunidade surgir, estarei pronto. Por que não? [Voltar aos Raiders] Não sinto que saí de lá do jeito certo. Seria simbólico voltar ao lugar onde tudo começou. Fui o primeiro draftado em Las Vegas - revelou o jogador que esteve por apenas 1 ano completo na NFL.

Henry Ruggs afirmou que a vontade de falar à ONG Hope for Prisoners, que auxilia ex-detentos na sociedade e mercado de trabalho, foi porque sentiu que era a certa. Em nota, o advogado do ex-NFL, David Chesnoff, afirmou que está feliz em ver Ruggs "contribuindo para a comunidade" e "buscando inspirar" outras pessoas.