Lewis Hamilton finalizou os preparativos para sua adaptação ao carro da Ferrari nesta quarta-feira (6), durante sessões privadas no Circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha. As atividades foram realizadas a portas fechadas, mas algumas imagens foram divulgadas após o término dos trabalhos.

O britânico completou um total de 161 voltas ao longo dos dois dias de testes. Seu melhor tempo foi registrado na terça-feira (4), com 1m15s930. Na semana anterior, Hamilton não conseguiu concluir os testes devido a um acidente com o carro. O heptacampeão mundial só retornará às pistas oficialmente durante a pré-temporada de 2025, no Bahrein, entre os dias 26 e 28 de fevereiro.

Essa foi a primeira vez que Hamilton pilotou o carro de 2024 da Ferrari. Anteriormente, tanto na demonstração ao público italiano no circuito de Fiorano quanto na primeira bateria de testes em Barcelona, ele utilizou o SF-23, modelo da temporada de 2023 da Fórmula 1. O regulamento da categoria permite o uso de carros antigos para esse tipo de atividade, desde que sejam dos anos de 2021, 2022 ou 2023.

A exceção para o uso do SF-24 ocorreu porque os testes desta semana foram dedicados aos protótipos de pneus que serão usados em 2026. Durante as sessões, Hamilton dividiu a pista com seu futuro companheiro de equipe, Charles Leclerc, e com os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, que utilizaram o carro de 2023 da equipe britânica.

