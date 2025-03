Evento da Universidade de Miami em BH tem presença de ex-jogador da NBA

Um programa para fazer com que os americanos tenham um olhar clínico sobre a realidade do Brasil e seus esportes. Foi pensando assim que nasceu a parceria da Top Multi-Family Office, empresa que fornece serviços jurídicos, fiscais e financeiros para atletas de alto desempenho, com a Universidade de Miami. Pela terceira vez, eles realizam um evento próprio no país, desta vez em Belo Horizonte (MG), com professores e estudantes vindos dos Estados Unidos. Neste ano, com a presença até de um jogador da NBA recém-aposentado.

É um compartilhamento de ideias, conhecimento e experiências durante uma semana no Hotel Radisson Blu Savassi, quando os visitantes, além de poderem acompanhar seminários e webinars com profissionais de diferentes áreas, ainda têm a chance de conhecer clubes, arenas e CTs. Na programação, visitas ao Mineirão, à Arena MRV, à Toca da Raposa, ao Minas Tênis Clube e ao Sada Cruzeiro, potências do vôlei brasileiro.

— Tudo começou em 2019, quando vieram três professores da Universidade de Miami. No Rio, há dois anos, já vieram 12 estudantes. Agora, estamos recebendo 20 estudantes e até um atleta recém-aposentado da NBA, o Mike Muscala. É um projeto fantástico que traz muita informação compartilhada. A cada ano eles já querem sempre voltar, gostam muito da nossa hospitalidade e da atenção que damos às pessoas — contou Marcelo Claudino, CEO da Top Multi-Family Office e idealizador deste evento sobre o mercado esportivo brasileiro.

Em 2017, Marcelo fez Mestrado em Administração Esportiva na Universidade de Miami. Após a conclusão, inspirado pelo interesse que surgia ali, ele passou a desenvolver esse programa de experiência de aprendizagem estudantil no Brasil, para alunos e professores da UMiami, iniciativa que reflete seu compromisso com a educação e o fomento da próxima geração de profissionais do esporte. Na parte prática, todos são estimulados a jogar e aprender sobre esportes populares brasileiros. Assistir a jogos de vôlei, basquete e futebol é outra parte da experiência.

— Fui aluno de mestrado da Universidade de Miami, fiz minha pós-graduação em 2017. Sou um apaixonado por esportes e tive uma receptividade muito grande na universidade. Consegui certo destaque entre os 20 mestrandos e eles ficaram muito interessados em me conhecer melhor e conhecer o Brasil. Foi quando a gente formatou esse programa justamente para fazer com que os americanos tenham um olhar sobre nossa realidade e nossos esportes — completou Marcelo.

Entre os palestrantes, Bianca Senna, da Senna Brands

Entre os palestrantes desta terceira edição, nomes como João Vitor Xavier, vice-presidente da Rede Itatiaia/CNN Brasil; Bruno Costa, diretor esportivo do Fortaleza; Ana Teresa Ratti, CEO da Vesta Gestão Esportiva; Marquinhos Xavier, técnico da Seleção Brasileira de Futsal; Sérgio Sette Câmara, CEO da Stock Car; e Bianca Senna, CEO da Senna Brands. E Marcelo traz para a mesa sua experiência de 25 anos no mercado financeiro além de já ter trabalhado com mais de 200 atletas.

A Top Multi-Family Office, que nasceu em 2008, é uma empresa privada de gestão de patrimônio, que atende indivíduos e famílias de alto patrimônio líquido, oferecendo uma gama de serviços, incluindo gestão de investimentos, planejamento patrimonial e consultoria tributária. Ao atender várias famílias, em 23 diferentes países, fornece uma ampla gama de serviços para uma base de clientes mais ampla.

A Universidade de Miami é uma instituição privada de ensino e pesquisa, localizada em Coral Gables, na Flórida. Foi fundada em 1925, liderada por um grupo de cidadãos locais que idealizaram uma entidade para fornecer oportunidades de ensino superior na região. É amplamente reconhecida por seus programas esportivos, particularmente seu time de futebol americano, o Miami Hurricanes. O icônico logotipo “U” se tornou um símbolo de orgulho e identidade para a universidade e seus ex-alunos.

