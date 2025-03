Com lesão de LeBron, Celtics x Lakers registra recorde de audiência na NBA

Em meio a ótimas campanhas, Boston Celtics e Los Angeles Lakers se enfrentaram em mais um clássico da NBA. O jogo, que aconteceu no último sábado (8), terminou com grande vitória no TD Garden para a equipe da casa, que dominou principalmente no terceiro quarto. Além de ser marcado por quebrar a sequência positiva do time de LeBron James, o confronto registrou o maior pico de audiência da liga em sete anos; tirando o dia de Natal.

De acordo com informações divulgadas pela NBA nesta terça-feira (11), o clássico histórico registrou uma média de 4,61 milhões de espectadores na emissora "ABC". O jogo, assim, se tornou o mais assistido em temporada regular nos últimos sete anos da liga norte-americana, excluindo a rodada de Natal. Além disso, foi registrado um pico de 5,3 milhões de torcedores simultâneos durante a partida.

O Los Angeles Lakers sofreu, além da derrota, com a lesão de LeBron, que precisou abandonar o jogo no último quarto. Com contusão na região da virilha confirmada, o ala deve ser desfalque importante para a equipe por até duas semanas, segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN".

Rivalidade entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers

Consolidando uma das maiores rivalidades da NBA, Boston Celtics e Los Angeles Lakers construíram uma história de emocionantes confrontos por muitas décadas. A equipe da Califórnia chegou a abrir uma vantagem de cinco títulos já nos anos 1950, mas foi perdida entre 1957 e 1969, quando o time de Bill Russell conquistou 11 campeonatos; sendo sete em cima do maior rival.

Ao todo, as franquias se enfrentaram em 376 oportunidades, com "apenas" 166 vitórias para o Los Angeles Lakers. O maior vencedor é, no entanto, o Boston Celtics, que garantiu o triunfo em 210 partidas disputadas. Na atual temporada, cada equipe venceu um encontro.

Com Jayson Tatum e Jaylen Brown, o Celtics ultrapassou o número de títulos do Lakers na última temporada, ao superar o Dallas Mavericks na final da NBA 2023/24. Agora, a franquia conta com 18 anéis de campeão, contra 17 do novo time de Luka Doncic.

