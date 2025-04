Troféu Maria Lenk: confira os resultados do último dia (26/04)

Em mais uma noite de finais do Troféu Maria Lenk, mais brasileiros conquistaram vagas no mundial de natação. O evento acontece no Parque Aquático do Flamengo, no Rio de Janeiro. Neste sábado (26), foram realizadas a fase preliminar pela manhã e as finais no período da noite. Veja os resultados:

200m costas feminino - Fernanda Goeij (Minas) - 2 min e 14.66 segundos 200m costas masculino - Samuel Lópes (Pinheiros) - 1 minuto e 59.52 segundos 50m borboleta feminino - Beatris Bezerra (Pinheiros) - 25.98 segundos 50m borboleta masculino - Guilherme Garibé (Unisanta) - 22.95 segundos 800m livre feminino - Gabrielle Roncatto (Unisanta) - 8 minutos e 31.05 segundos 1500m livre masculino - Samuel Jack (Unisanta) - 15 minutos e 05.36 segundos 4x100m medley feminino - Minas - 4 minutos e 08.59 segundo 4x100m medley masculino - Pinheiros - 3 minutos e 35.08 segundos

Outros três atletas brasileiros conseguiram atingir os índices para o Mundial de Singapura: Beatriz Bezerra, Guilherme Caribé e Gabrielle Roncatto. Assim, o Brasil completa as 12 vagas para a competição internacional.

Atletas que atingiram índice para o Mundial

Maria Fernanda Costa (Unisanta) - dois índices

– 400 m livre – 4:06.30

– 200 m livre – 1:57.60

• Gabrielle Gonçalves Roncatto (Unisanta) - três índices

– 400 m livre – 4:06.53

– 800 m livre – 8:31.05

– 1 500 m livre – 16:19.82

• Stephanie Balduccini (Unisanta - dois índices

– 200 m livre – 1:56.43

– 100 m livre – 53.87 (recorde sul-americano)

• Guilherme Costa (Unisanta)

– 400 m livre – 3:45.49

• Stephan Steverink (Flamengo)

– 400 m medley – 4:12.35

• Guilherme Caribé (Unisanta)

– 100 m livre – 47.10

– 50 m livre – 21.46

(2 índices)

• João Luiz Gomes Jr. (Pinheiros)

– 50 m peito – 27.23

• Letícia Fassina Romão (Minas Tênis Clube)

– 1 500 m livre – 16:21.26

• Guilherme Dias Basseto (Unisanta)

– 50 m costas – 24.61

• Victor Alcará (Pinheiros)

– 50 m livre – 21.82

• Lorrane Ferreira (SESI-SP)

– 50 m livre – 24.78

• Beatriz Bezerra (Pinheiros)

– 50 m borboleta – 25.98

Guilherme Caribé vence os 100m livre masculino no Troféu Maria Lenk; veja os resultados (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Minas é campeão por equipes

O Minas conquistar o Troféu Maria Lenk após somar 2352,50. A Unisanta terminou em segundo, com 1872,50 pontos, e o Esporte Clube Pinheiros fechou o pódio com 1836,50.

Mundial de Esportes Aquáticos

O Mundial de Esportes Aquáticos acontece entre os dias 11 de julho e 3 de agosto, em Singapura, e é a primeira grande competição internacional no ciclo olímpico rumo a Los Angels 2028. De acordo com critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), apenas 12 nadadores representarão o Brasil no Mundial.

O Troféu Maria Lenk é o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação e serve como seletiva para o Mundial de Esportes Aquáticos, o Mundial Júnior e os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Este ano, o Maria Lenk aconteceu no Parque Aquático do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro.