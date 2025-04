Cruzeiro garante vaga para a final da Superliga masculina pela terceira vez seguida

O Cruzeiro derrotou o Praia Clube por 3 sets a 1 na neste sábado (26) pelo segundo jogo da semifinal da Superliga. Com a vitória, a equipe mineira abriu 2 a 0 na série melhor de três e avançou para a final pelo terceiro ano seguido.

Agora a equipe aguarda o confronto entre Suzano e Campinas, que acontece ainda neste sábado (26), às 21h (de Brasília). O time da casa venceu a primeira partida, podendo fechar a série ou levar para o jogo três, caso perca. A final acontece dia 4 de maio, às 10h.

Como foi o jogo?

O Praia Clube começou forte, abrindo 3 a 1 no início do primeiro set. No entanto, o Cruzeiro rapidamente reagiu e empatou o jogo, chegando a assumir uma vantagem de cinco pontos no meio da etapa. Mas o time de Uberlândia não desistiu e, com uma atuação sólida na reta final, principalmente do central Pietro, conseguiu reverter a desvantagem. Com três pontos de bloqueios em cinco disputados, o Praia Clube fechou o set com uma vitória apertada de 25 a 23.

No segundo set, o Praia Clube dominou a quadra, enquanto o Cruzeiro lutava para encontrar seu ritmo no ataque. A equipe mineira parecia preocupada com a defesa e não conseguiu impor seu jogo ofensivo, que foi um dos piores desempenhos da equipe em toda a Superliga no fundamento. Após um pedido de tempo do técnico Felipe Ferraz, os cruzeirenses finalmente despertaram e, liderados pelo oposto Wallace, conseguiram uma virada impressionante para fechar o set em 25 a 22.

No terceiro set, o Cruzeiro abre uma vantagem de três pontos que se mantém até a metade da etapa e se mostra muito mais confortável no jogo, fechando a etapa em . Após fechar o jogo em 3 a 1, a equipe mineira se classifica para a final da Superliga pelo terceiro ano seguido.

Os pricipais destaques da partida foram os centrais. Lucão, de 39 anos, apresentou ótimas condições físicas dentro de quadra e conseguiu virar muitas bolas para o Cruzeiro, contribuindo também com blo queios pesados na saída de rede.

Do outro lado da rede, Pietro apresentou constância e é um dos jogadores para ficar de olho para a Seleção Brasileira.

Cruzeiro avança para a final da Superliga masculina (Foto: Reprodução/Instagram: @douglasouza)

Jogador do Praia Clube pega dengue e fica fora da semifinal

O oposto Franco, um dos principais jogadores do Praia Clube, pegou dengue poucos dias antes da semifinal e foi um desfalque que fez falta para o time. O jogador é o maior pontuador da equipe na temporada e principal referência ofensiva.