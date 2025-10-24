NBB: Unifacisa vence Vasco na prorrogação e Franca supera Paulistano; confira resultados
Time carioca segue sem vencer na competição
Esta sexta-feira (24) foi um dia de jogos equilibrados no NBB. Em São Januário, Vasco e Unifacisa protagonizaram um duelo dramático, que foi para a prorrogação. No tempo extra, a equipe visitante venceu por 84 a 80. Já Franca e Paulistano se enfrentaram no Ginásio Antonio Prado Junior, com o Franca, time visitante, saindo com a vitória por 71 a 69.
Vasco ainda não venceu no NBB 25/26
Em três partidas, esta foi a terceira derrota do Vasco na temporada 25/26 do NBB. Anteriormente, o time havia sido derrotado para Fortaleza e Botafogo.
No jogo contra o Unifacisa, a equipe carioca saiu para o intervalo vencendo por 35 a 28. No entanto, na volta, passou a errar mais e a ser menos eficiente nas finalizações. Com isso, permitiu que o adversário encostasse, levando o confronto para a prorrogação. No tempo extra, o visitante venceu por quatro pontos, fechando a partida em 84 a 80.
O maior pontuador do jogo foi o ala Melvin, do Unifacisa, com 21 pontos. Com o resultado, o time, que venceu pela primeira vez, assume a 13ª posição. Já o Vasco é o 14º colocado.
Equilíbrio em Franca x Paulistano
Em uma partida de placares acirrados, o Franca saiu vencedor por 71 a 69. O time chegou a estar perdendo por dez pontos de diferença, mas se recuperou até sair com a vitória. O maior pontuador da equipe foi Felício, com 22 pontos. O pivô, desde o início do confronto, mostrou-se como um dos principais destaques. No entanto, com 29 pontos, o ala Hunter, do Paulistano, foi quem saiu como o cestinha.
Com o resultado, o Franca segue invicto no NBB e divide a liderança com Flamengo e Minas. Já o Paulistano, com uma vitória e uma derrota, fica na 12ª colocação.
Confira os jogos deste sábado (25) do NBB
- Cruzeiro x Mogi Basquete - 11h
- Basket Osasco x Bauru Basket - 15h
- Brasília x Rio Claro - 17h
