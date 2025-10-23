NBB: Flamengo atropela Fortaleza e continua invicto; veja outro resultados
Rubro-Negro vence por 102 a 73 com show de Dee Bost
O Flamengo segue imbatível no NBB. Na noite desta quinta-feira (23), o time carioca recebeu o Fortaleza e, apesar de um susto inicial, dominou a partida para vencer por 102 a 73, mantendo a invencibilidade na competição.
Os visitantes surpreenderam no primeiro quarto, vencendo por 25 a 19. No entanto, o Flamengo ajustou a defesa e virou o jogo antes do intervalo. A definição veio no terceiro período, com uma parcial avassaladora de 33 a 13, quebrando qualquer chance de reação do time cearense. O grande destaque da partida foi o armador Dee Bost, cestinha do Rubro-Negro com 22 pontos.
Veja os outros resultados da noite no NBB
Pinheiros 83 x 60 Bauru: Em São Paulo, o Pinheiros não deu chances ao Bauru e venceu por uma margem confortável. O destaque do time da casa foi Paulo Lourenço, com 19 pontos.
Minas 79 x 71 Mogi: Jogando em casa, o Minas Tênis Clube superou o Mogi. A pontuação da equipe mineira foi bem distribuída, com Pedro Pastre e Yan Djalo como maiores pontuadores, ambos com 14 pontos.
União Corinthians 92 x 88 Pato: No jogo mais equilibrado da noite, o União Corinthians venceu o Pato Basquete em um confronto decidido nos detalhes. O cestinha de toda a rodada foi Raekwon Horton, do União Corinthians, com 24 pontos.
