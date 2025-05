NBB: Minas e Franca avançam às quartas; Unifacisa vence Pinheiros

Três partidas movimentaram os Playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), nesta quinta-feira (1). Em Belo Horizonte, o Minas venceu e se classificou diante do Mogi. Já em São Paulo, o Franca eliminou o Pato Basquete ao varrer a equipe paranaense. Na Paraíba, em Campina Grande, o Unifacisa derrotou o Pinheiros e forçou a quinta e derradeira partida da série.

Na sexta-feira (2), outros dois jogos serão realizados, sendo todos com chances das séries serem finalizadas. Em São José dos Campos, o Vasco pode eliminar o São José, na Farma Conde Arena, às 19h30 (de Brasília). Em Caxias do Sul, no Ginásio do Sesi, às 20h, o Flamengo visita o Caxias e precisa de mais uma vitória para avançar.

🏀 Minas 76 x 54 Mogi

O Minas garantiu a primeira vaga nas quartas de final do NBB ao vencer o Mogi por 76 a 57, na Arena UniBH. Com o triunfo, o líder da temporada regular encerrou a série em 3 a 0 e agora aguarda o vencedor do confronto entre São José e Vasco, que disputam o jogo 4 nesta sexta-feira (2), com o Cruz-maltino à frente na série por 2 a 1.

Scott Machado e Juan Pablo Arengo foram os maiores pontuadores do Minas, com 13 pontos cada. Wini Silva destacou-se com duplo-duplo de 10 pontos e 10 rebotes. Pelo Mogi Basquete, Dani Moreira anotou 15 pontos e 14 rebotes, alcançando 27 de eficiência.

O Minas derrotou o Mogi por 76 a 57 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

🏀 Franca 101 x 82 Pato Basquete

O Franca derrotou o Pato Basquete por 101 a 82, no Ginásio Pedrocão, garantindo a segunda vaga nas quartas de final do NBB. Com dez assistências a mais que o adversário e um desempenho preciso de Lucas Dias, o time francano encerrou a série em 3 a 0 e aguarda agora o confronto entre Pinheiros e Unifacisa.

Nate Barnes foi o cestinha da partida, com 31 pontos e seis assistências. Lucas Dias liderou o Franca com 24 pontos, reforçando sua candidatura ao prêmio de MVP das finais. Cinco jogadores do time alcançaram marca de dois dígitos em pontuação.

O Pato Basquete foi eliminado nas oitavas pela quinta vez em cinco participações nos playoffs. O Sesi Franca, por sua vez, chega à sua 15ª quartas de final, mantendo-se como uma das três equipes presentes em todas as edições do mata-mata do NBB.

Franca venceu o Pato Basquete 101 a 82 (Foto: Marcos Limonti / SFB)

🏀 Unifacisa 86 x 79 Pinheiros

A Unifacisa venceu o Pinheiros por 86 a 79, em Campina Grande, igualando a série em 2 a 2 nas oitavas de final do NBB Caixa 2024/25. O jogo decisivo será no domingo (04/05), às 11h, no Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo. O vencedor enfrentará o Sesi Franca nas quartas de final.

O argentino Solanas liderou a Unifacisa com 19 pontos, quatro rebotes e dois tocos, enquanto Antônio contribuiu com 17 pontos, nove deles no último quarto. A equipe dominou nos rebotes ofensivos (17 a 10), fator decisivo para a vitória.

Pelo Pinheiros, David Sloan teve seu melhor jogo no NBB, marcando 34 pontos – recorde pessoal na temporada – além de sete assistências. Bernardo da Silva também se destacou, com 13 pontos e cinco rebotes.