A eSeleção Brasileira inicia sua participação na FIFAe World Cup 2025 nesta quarta-feira (10), competindo nas categorias Console e Mobile do eFootball. Os jogos acontecem na SEF Arena, em Riade, Arábia Saudita, com transmissão pela CBF TV a partir das (horário de Brasília).

No torneio de Console, o Brasil enfrenta o Chile às 5h, tendo HenrykinhO e JVictorPRO como representantes. Na categoria Mobile, a participação brasileira começa às 10h30, quando Juninho entra em campo contra a Tailândia.

A fase classificatória ocorre entre quarta e quinta-feira (11), com cada equipe disputando cinco partidas por dia. Os quatro melhores times de cada grupo avançam para as quartas de final, programadas para sexta-feira (12).

eSeleção Console treinou no local das partidas da primeira rodada (Foto: Junior Souza)

Os atletas brasileiros participaram do briefing oficial na terça-feira (9) e conheceram as instalações da SEF Arena, no centro de Riade. Durante a visita, fizeram os ajustes finais em suas táticas, jogando no formato oficial contra adversários de outros grupos.

Na categoria Console, o Brasil está no Grupo A com Arábia Saudita, Chile, Turquia, Tailândia e Itália. Após o jogo contra os chilenos, a eSeleção enfrentará a Itália às 5h35, Tailândia às 6h10, Arábia Saudita às 7h e Turquia às 7h35.

Como funciona a FIFAe World Cup

As partidas de Console têm duração de 10 minutos, sem contar as pausas. Cada equipe pode fazer três interrupções durante o jogo. Os confrontos são realizados no modo dream team, sem lesões e com possibilidade de cinco substituições por time.

No Mobile, o Brasil também integra o Grupo A, que inclui Arábia Saudita, Malásia, Egito, Tailândia e Bahrein. Após o confronto inicial contra a Tailândia, a eSeleção jogará contra o Bahrein às 11h05, Egito às 11h40, Arábia Saudita às 12h30 e Malásia às 13h05.

Os jogos na categoria Mobile duram seis minutos, excluindo as três pausas permitidas para cada time. As regras seguem o padrão do Console: modo dream team, sem lesões e com cinco substituições disponíveis.

O Brasil definiu um elenco com 23 jogadores em cada categoria após o processo de draft. Na formação do Console, figuram nomes como Ronaldinho, Neymar Jr, Ronald Araújo, N'Golo Kanté e Kylian Mbappé. No Mobile, o elenco de 23 atletas inclui 13 escolhidos no draft, com Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Kanté, Mbappé e Lamine Yamal entre os selecionados.

A CBF TV transmitirá todos os jogos da eSeleção Brasileira nas duas categorias durante a competição em Riade.