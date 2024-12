NBB: após susto, Flamengo vence Pato Basquete na prorrogação

O Flamengo venceu o Pato Basquete por 110 a 103 nesta terça-feira (3), em partida válida pela 9ª rodada do NBB, o Novo Basquete Brasil, no Ginásio do SESI de Pato Branco, na cidade do interior do Paraná. Mesmo com a derrota, Wrighten, do time paranaense, foi o cestinha da partida com 28 pontos.

continua após a publicidade

➡️ 5 segundos no basquete: como a regra limita o ataque individual?

Com este resultado, o Flamengo segue na segunda colocação do NBB, com 23 pontos, e segue na cola do líder Minas, que soma 25. Já o Pato Basquete segue em 11º, com 16 unidades.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 COMO FOI O JOGO?

O jogo foi apertado desde o início, com o Pato e o Flamengo se alternando na liderança do placar, com o time carioca vencendo por 29 a 28 no final do primeiro quarto. No segundo quarto, o Rubro-Negro conseguiu se sobressair mais e, com boa atuação de Gui Deodato, que anotou 22 pontos, o Fla foi para o intervalo vencendo por 55 a 51.

continua após a publicidade

Na volta para o terceiro período, o Pato melhorou e conseguiu tirar um ponto da vantagem do Flamengo. No último quarto, o time paranaense seguiu a reação e no estouro do relógio, Wrighten chutou para três e empatou a partida em 98 a 98, forçando a prorrogação. Porém, no tempo extra, o Rubro-Negro mostrou o porquê é um dos líderes da competição e venceu a partida por 110 a 103, após anular o ataque do Pato.

Com 22 pontos, Gui Deodato foi o cestinha do Flamengo na partida (Foto: Mauricio Moreira / LNB)

✅ O QUE VEM POR AÍ?

Ainda na nona rodada, o Flamengo recebe o Brasília, no Maracanãzinho, no sábado (7), às 18h (de Brasília). Já o Pato Basquete visita o líder Minas, na Arena UniBH, na quinta-feira (5), às 19h.