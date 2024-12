Torcedores do Flamengo se irritam com fila por ingressos para despedida de Gabigol

O jogo entre Flamengo e Vitória, no próximo domingo (8), marca a despedida do atacante Gabigol da equipe carioca. Para tentar fazer parte da festa, torcedores estão tendo problemas para conseguir ingressos. Alguns rubro-negros se revoltaram com a fila de espera no site e reclamaram nas redes sociais.

Em determinado momento, a fila de espera ultrapassou o número de 300 mil pessoas. Pendurado com dois cartões amarelos, Gabigol não joga nesta quarta-feira (4) contra o Criciúma. O jogador foi preservado para não correr o risco de ficar fora da despedida diante dos torcedores do Flamengo, no Maracanã.

Pelo clube, o atacante de 28 anos conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas. Ao todo, o centroavante atuou em mais de 300 partidas pelo Rubro-Negro, com mais de 150 gols marcados, além de 43 assistências.

