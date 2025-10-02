Após mais de três meses do título do Oklahoma City Thunder, a NBA está de volta às quadras nesta quinta-feira (2). O Philadelphia 76ers e o New York Knicks protagonizarão o primeiro jogo da pré-temporada muito longe de casa. A partida acontecerá, às 13h (de Brasília), no Etihad Arena, em Abu Dhabi, com transmissão exclusiva do League Pass.

Não é a primeira vez que a NBA desembarca no Golfo Pérscio para disputas de jogos da pré-temporada, com a liga marcando presença em Abu Dhabi desde 2022. Além da partida desta quinta-feira (2), os Sixers e Knicks voltarão a se enfrentar no país árabe, às 12h (de Brasília), no sábado (4).

Relembre os duelos anteriores

6 de outubro de 2022 - Hawks 123, Bucks 113

8 de outubro de 2022 - Hawks 118, Bucks 109

5 de outubro de 2023 - Timberwolves 111, Mavericks 99 7 de outubro de 2023 - Timberwolves 104, Mavericks 96

4 de outubro de 2024 - Celtics 107, Nuggets 103

6 de outubro de 2024 - Celtics 130, Nuggets 104

Sequência de jogos internacionais da NBA

Como divulgado na offseason, a liga contará com sete janelas internacionais durante a edição de 2025/26, incluindo a pré-temporada. A NBA ABu Dhabi abre a sequência nos dias 2 e 4 de outubro.

Além disso, a liga terá a NBAxNBL Melbourne Series (3 e 5 de outubro), a NBA Canada Series (6 de outubro), os NBA China Games (10 e 12 de outubro), o NBA Mexico City Game (1º de novembro), o NBA Berlin Game (15 de janeiro) e o NBA London Game (18 de janeiro).

