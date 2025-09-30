menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Fica no Nuggets? Jokic abre jogo sobre seu futuro na NBA

Pivô sérvio tem contrato válido até a temporada de 2027/28

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porPedro Werneck,
Dia 30/09/2025
14:46
Nikola Jokic - Denver Nuggets x New York Knicks - NBA
imagem cameraNikola Jokic em jogo entre Denver Nuggets e New York Knicks na NBA (Foto: Bart Young/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um título de campeão e três troféus de MVP comprovam a força que Nikola Jokic na NBA ao lado do Denver Nuggets. Durante o media day, nesta segunda-feira (29), o pivô aproveitou para tirar uma dúvida que deixou os torcedores da equipe nervosos na offseason: sua renovação contratual. Sem muito mistério, o jogador sérvio garantiu que, se depender dele, ficará com o time "para sempre".

— Eu penso que essas extensões contratuais vêm como uma recompensa, uma coisa natural do esporte. Especialmente nos dias de hoje, com o teto salarial e tudo mais. Meu plano é ficar nos Nuggets para sempre, então, essa é a minha resposta — disse Jokic.

Apesar dos resultados positivos, o futuro de Jokic na NBA se tornou motivo de dúvidas após ele recusar uma extensão contratual antes do início da próxima temporada, que começa dia 21 de outubro. A decisão do pivô, no entanto, parece ser apenas uma questão de estratégia.

No momento, o astro está elegível "apenas" para assinar um acordo de três anos por US$ 200 milhões, o que pode aumentar para quatro anos, além de mais US$ 77 milhões, no ano de 2026.

Mesmo sem renovação assinada, o Nuggets conta com o pivô confirmado no elenco até o fim da temporada de 2027/28 da NBA. Com a confirmação verbal, no entanto, os torcedores podem esperar que essa "data limite" irá aumentar muitos anos.

Nikola Jokic Pelicans Nuggets
Nikola Jokic em ação pelo Denver Nuggets na NBA (Foto: Garrett Ellwood/AFP)

