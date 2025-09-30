Fica no Nuggets? Jokic abre jogo sobre seu futuro na NBA

Um título de campeão e três troféus de MVP comprovam a força que Nikola Jokic na NBA ao lado do Denver Nuggets. Durante o media day, nesta segunda-feira (29), o pivô aproveitou para tirar uma dúvida que deixou os torcedores da equipe nervosos na offseason: sua renovação contratual. Sem muito mistério, o jogador sérvio garantiu que, se depender dele, ficará com o time "para sempre".

continua após a publicidade

➡️ ‘Mercado da bola’ da NBA: confira as trocas e acordos atualizados dos 30 times

— Eu penso que essas extensões contratuais vêm como uma recompensa, uma coisa natural do esporte. Especialmente nos dias de hoje, com o teto salarial e tudo mais. Meu plano é ficar nos Nuggets para sempre, então, essa é a minha resposta — disse Jokic.

Apesar dos resultados positivos, o futuro de Jokic na NBA se tornou motivo de dúvidas após ele recusar uma extensão contratual antes do início da próxima temporada, que começa dia 21 de outubro. A decisão do pivô, no entanto, parece ser apenas uma questão de estratégia.

continua após a publicidade

No momento, o astro está elegível "apenas" para assinar um acordo de três anos por US$ 200 milhões, o que pode aumentar para quatro anos, além de mais US$ 77 milhões, no ano de 2026.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Mesmo sem renovação assinada, o Nuggets conta com o pivô confirmado no elenco até o fim da temporada de 2027/28 da NBA. Com a confirmação verbal, no entanto, os torcedores podem esperar que essa "data limite" irá aumentar muitos anos.

continua após a publicidade