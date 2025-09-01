Fim da novela! Antetokounmpo tem clube definido para início da NBA

Em meio a rumores sobre sua saída, Giannis Antetokounmpo continuará a jogar pelo Milwaukee Bucks no início da temporada 2025/26 da NBA. A informação foi divulgada neste domingo (31) pelo jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana. A confirmação, inclusive, chega junto do anúncio da contratação de Thanasis Antetokounmpo, irmão mais velho do astro grego, pela franquia.

A definição sobre a permanência de Antetokounmpo coloca fim momentaneamente às especulações sobre seu futuro na equipe. O ala de 30 anos nunca afirmou categoricamente que ficaria no Bucks, mas também não expressou interesse em deixar a única franquia que defendeu em seus 12 anos de carreira na liga.

O retorno de Thanasis ao elenco dos Bucks representa parte da estratégia da diretoria para manter o astro grego satisfeito. Após se recuperar de uma grave lesão no tendão de Aquiles que o afastou na última temporada, o irmão mais velho já havia atuado por cinco temporadas em Milwaukee, incluindo na campanha do título conquistado em 2020/21.

Desde a conquista do campeonato há quatro anos, o Bucks enfrentou dificuldades nos playoffs, avançando além da primeira rodada apenas uma vez, em 2022. A eliminação precoce na última pós-temporada para o Indiana Pacers, agravada pela lesão de Damian Lillard, intensificou rumores sobre uma possível saída de Giannis.

Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo em jogo entre Bucks e Mavericks na NBA (Foto: Gary Dineen/NBAE via Getty Images/AFP)

Antetokounmpo no Bucks

Em seus 12 anos defendendo a equipe de Wisconsin, Antetokounmpo estabeleceu-se como o maior jogador da história da franquia. O grego lidera todas as principais categorias estatísticas do Bucks, com 859 partidas disputadas, 20.538 pontos marcados, 8.530 rebotes capturados, 4.288 assistências distribuídas, 1.064 tocos e 56 triplos-duplos registrados.

Antes do início da temporada da NBA, o astro grego participará do EuroBasket com a seleção da Grécia, competição que disputará ao lado dos irmãos Thanasis e Kostas, buscando o terceiro título do país no torneio europeu.

Bicampeão do prêmio de MVP e uma vez eleito melhor defensor da liga, Giannis ainda não definiu seus planos para além do início da próxima temporada. Com isso, deixa em aberto tanto a possibilidade de uma transferência futura quanto de uma extensão contratual mais longa com Milwaukee.

Entenda expectativas entre Warriors e Antetokounmpo

No ínicio da free agency, parecia que o Warriors elaboraria alguma estratégia para adquirir Antetokounmpo do Bucks para a temporada 2025/26 da NBA. A informação fora divulgada pelo jornalista Tim Kawakami no dia 25 de julho. Antes de avançar com o ala, no entanto, a franquia de San Francisco precisava primeiro resolver a situação de Jonathan Kuminga e, assim, oferecer ativos ao time de Milwaukee.

A negociação envolveria as "necessidades táticas" das duas franquias, com o Warriors acumulando ativos valiosos para posteriormente oferecer ao Milwaukee. Apesar disso, o aspecto financeiro representa um obstáculo significativo, já que o salário de Antetokounmpo para 2025/26 está fixado em US$ 54 milhões, o que exigiria que Golden State combine múltiplos contratos para viabilizar a troca.

O prazo para essa possível transação permanece indefinido e pode ocorrer ainda, tanto nesta free agency quanto no período de trocas durante a temporada. Como "justificativa", o Warriors trabalha com a perspectiva de que o campeão da NBA de 2021 busca conquistar mais um título antes do fim de sua carreira.

Em declarações anteriores, Antetokounmpo já mencionou interesse em jogar pelo Warriors, embora tenha expressado preocupações sobre os impostos da Califórnia durante uma transmissão recente.

Por enquanto, trata-se de uma intenção da diretoria de Golden State, que ainda precisa resolver a situação de Kuminga. A expectativa é que surja uma oportunidade para apresentar uma proposta ao Bucks durante a próxima temporada, dependendo do desempenho de ambas as equipes.