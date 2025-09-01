Astro da NBA denuncia racismo e compara caso ao de Vini Jr

O armador alemão Dennis Schroder, estrela do Brooklyn Nets na NBA, denunciou ter sido vítima de racismo durante uma partida do Eurobasket. O atleta detalhou as ofensas e, em um forte pronunciamento, expressou sua indignação e manifestou solidariedade ao atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid.

Schroder relatou que os agressores emitiram "barulhos de macaco" durante o jogo, um dos atos racistas mais recorrentes em arenas esportivas. Visivelmente abalado e revoltado com o anonimato dos criminosos, o jogador desabafou.

Dennis Schroder, estrela do Brooklyn Nets na NBA, sofreu racismo em jogo da EuroBasket (Foto: Reprodução / Instagram)

— Quem me dera que as pessoas que fizeram os barulhos dos macacos tivessem coragem de fazê-lo fora da arena. Porque eu juro pelo túmulo do meu pai: então eles teriam que arcar com as consequências de escapar na arena.

Em desabafo, armador alemão da NBA cita Vini Jr

O armador também afirmou que a experiência, inédita em sua carreira, trouxe uma nova e dolorosa perspectiva sobre o que outros atletas enfrentam. Foi nesse contexto que ele traçou um paralelo direto com o caso do jogador brasileiro, que se tornou um símbolo global da luta antirracista no esporte.

— Primeira vez que isto aconteceu comigo… Vini Jr., agora sei como é — afirmou Schroder.

A citação direta ao atacante do Real Madrid evidencia a repercussão internacional da luta de Vinicius Junior e fortalece a rede de solidariedade entre atletas de diferentes modalidades.

FIBA pune espectador por atos de racismo

Diante da repercussão do caso, a Federação Internacional de Basquete (FIBA) agiu rapidamente. Após a denúncia do jogador e a análise das imagens do ginásio, a entidade máxima do basquete mundial identificou o autor das ofensas racistas. Em nota oficial, a FIBA anunciou que o torcedor foi banido e está permanentemente proibido de frequentar qualquer competição organizada pela federação, reforçando sua política de tolerância zero contra atos de discriminação.