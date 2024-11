NBA tem apenas um time invicto na temporada 2024/25

Campanha impressionante. A NBA é marcada pelas grandes franquias, recheadas de astros que elevam o nível do jogo. Para a temporada 2024/25, entretanto, o Cleveland Cavaliers destoa como a equipe a ser batida por enquanto. Sob o comando Kenny Atkinson e o brilho de Donovan Mitchell, o Cavs é o único time invicto, com nove vitórias em nove jogos.

Conjunto forte é diferencial na NBA

Uma das características da NBA é que dificilmente um time tem sucesso na liga sem ter um trabalho em grupo forte. Com isso em mente, é possível dizer que o torcedor do Cleveland está com motivos de sobra para ficar otimista em relação à atual temporada. A campanha de 9-0 está sendo construída por muitas mãos, inclusive, a de um técnico que faz um dos melhores trabalhos da carreira: Kenny Atkinson.

Auxiliar de Steve Kerr na dinastia Warriors, Kenny chegou ao Cavs com a missão de potencializar um time que já vinha de campanha interessante na temporada anterior. A franquia chegou aos playoffs, mas foi eliminada pelo Boston Celtics na primeira rodada. Apesar da eliminação, a impressão era de que faltavam apenas alguns detalhes para este time encaixar. Dito e feito, Atkinson chegou e a mudança neste início é excelente.

Kenny Atkinson, técnico do Cleveland Cavaliers, em jogo contra Los Angeles Lakers, pela NBA (Foto: Jason Miller/AFP)

A temporada da NBA começou com algumas equipes fazendo grandes sequências, como Boston Celtics e Oklahoma City Thunder, além do próprio Cavs. No entanto, com três semanas desde que a bola subiu pela primeira vez, apenas o time de Ohio segue invicto na liga. Com nove jogos de invencibilidade, Mitchell, Garland, Mobley e companhia bateram o recorde da franquia que perdurava desde 1976/77, de oito jogos sem perder.

O Cleveland Cavaliers terá um grande desafio para manter o 100%, nesta sexta-feira (8), diante do Golden State Warriors. A bola subirá às 21h30, no horário de Brasília, e a partida acontecerá no Rocket Mortgage FieldHouse, em Ohio.