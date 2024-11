O Milwaukee Bucks se credenciou como uma das grandes potências da Conferência Leste da NBA em anos recentes. Sempre nas primeiras posições da tabela, a equipe de Giannis Antetokounmpo impressionava pela regularidade. No entanto, o começo da temporada 2024/25 é desanimador. Com uma vitória e cinco derrotas, a franquia ocupa a última colocação e inicia a edição com questionamentos que não foram habituais nos últimos tempos.

continua após a publicidade

Entre 2018/19 e 2023/24, os Bucks sempre terminaram a temporada regular como uma das três melhores campanhas da Conferência Leste. Mesmo quando foi eliminado na primeira rodada dos playoffs, caso das últimas duas edições, o time iniciou o ano de forma promissora. Por isso, o atual cenário é bem diferente.

➡️ Time da NBA surpreende fãs e vai ao jogo de metrô; entenda

Últimas campanhas do Milwaukee Bucks na NBA

2023/24: 3º lugar na Conferência Leste (eliminado na primeira rodada)

2022/23: 1º lugar na Conferência Leste (eliminado na primeira rodada)

2021/22: 3º lugar na Conferência Leste (eliminado na semifinal de conferência)

2020/21: 1º lugar na Conferência Leste (campeão da NBA)

2019/20: 1º lugar na Conferência Leste (eliminado na semifinal de conferência)

continua após a publicidade

➡️ Revista americana lista as franquias mais valiosas da NBA em 2024

Começo de temporada dos Bucks

Depois de vencer o Philadelphia 76ers na estreia na temporada 2024/25, o Milwaukee Bucks perdeu cinco jogos consecutivos na NBA (Bulls, Nets, Celtics, Grizzlies e Cavaliers). As dificuldades passam pela lesão de um dos principais jogadores, Khris Middleton. No entanto, a franquia ainda conta com os dois principais astros, Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, que têm apresentando ótimos números.

A dupla esteve presente nos seis primeiros jogos da temporada. O grego tem médias espetaculares de 31 pontos, 12.3 rebotes e 6.3 assistências por jogo. O armador não fica muito atrás - são 26.2 pontos, 5 rebotes e 6.7 assistências por partida. Ainda assim, a equipe não consegue bons resultados.

continua após a publicidade

A última partida foi um ótimo exemplo. Giannis e Lillard somaram 75 pontos (35 do grego e 41 do americano), mas não evitaram a derrota por 114 a 113 diante do Cleveland Cavaliers.

A formação da parceria entre duas estrelas, que aconteceu no início da temporada passada, gerou muita expectativa entre os fãs da NBA. O começo de trajetória até foi bom, mas uma lesão de Giannis impediu que os dois atuassem juntos na última edição dos playoffs, que representaria o primeiro grande desafio para a dupla. Com isso, o Bucks acabou eliminado na primeira rodada após perder para o Indiana Pacers por 4 a 2.

➡️ Campeão da NBA tem casa roubada durante partida e expõe vídeo do assalto

Os torcedores mais otimistas confiavam que a derrota seria página virada e, com os dois craques em boas condições físicas, a equipe começaria bem mais uma temporada. O cenário é o oposto, o que coloca toda a pressão em cima do treinador, Doc Rivers. O técnico chegou a Milwaukee em janeiro deste ano e, desde então, o time soma 19 vitórias e 25 derrotas.

Doc Rivers foi eleito o técnico do ano na NBA logo na sua primeira temporada na função (1999/2000 com o Orlando Magic). Depois, em 2008, foi campeão com o Boston Celtics. Os últimos anos, porém, são de trabalhos bastante contestáveis. Para Stephen A. Smith, famoso analista da ESPN, o desempenho ruim no Bucks pode representar o fim da sua carreira.

- Eu não entendo o que está acontecendo em Milwaukee. A equipe começou a temporada com uma vitória e, desde então, perdeu três seguidas. Damian Lillard e Giannis estão com médias de 28 pontos por jogo. Obviamente, a lesão de Khris Middleton está prejudicando a equipe. Eu não sei o que está acontecendo agora, mas eles precisam reagir. Quanto ao Doc... Já disse em várias ocasiões que sou fã dele. Gosto do cara, mas se ele não fizer a equipe funcionar nesta temporada... Isso pode ser o fim da carreira de Doc Rivers como treinador na NBA - afirmou após o quarto jogo da atual temporada.

Doc Rivers orienta o time durante jogo da NBA (Foto: Luke Hales / AFP)

➡️ Wembanyama repete feito que não acontecia na NBA desde 2019

Possível adeus de Antetokounmpo?

O início de campanha assusta os torcedores do Bucks, com medo de que a equipe sequer consiga a classificação para os playoffs. Mas talvez ainda pior seja a possibilidade de se despedir de um ídolo: Giannis Antetokounmpo. O grego está na equipe desde que foi draftado, em 2013. De lá para cá, foi MVP da liga duas vezes e liderou a franquia ao segundo título da sua história.

O começo de temporada, com bom desempenho individual e péssimos resultados, tem deixado o atleta bastante frustrado. Segundo o jornalista Bill Reiter, da "CBS Sports", Giannis já começa a pensar em uma saída de Milwaukee no próximo ano. E não faltam franquias interessadas, pelo que se noticia na imprensa americana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximo jogo do Bucks

Visando a recuperação na temporada, o Milwaukee Bucks enfrenta o Cleveland Cavaliers novamente nesta segunda-feira (4), às 21h (de Brasília), no Rocket Mortgage Fieldhouse, em Cleveland (EUA). O duelo será transmitido apenas pelo NBA League Pass.