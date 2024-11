Muito pequeno? LeBron James provoca Ja Morant em derrota do Lakers

Nos últimos anos, o duelo entre Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies ganhou certos ares de rivalidade na NBA. Esse clima mais tenso foi demonstrado em quadra na partida de quarta-feira (6), principalmente entre Ja Morant e LeBron James. Os dois astros chamaram a atenção pela troca de provocações durante o confronto.

A história começou quando o armador do Memphis fez uma cesta em cima de Gabe Vincent, do Lakers, e comemorou com um gesto chamando o marcador de "pequeno" para impedi-lo. No entanto, na jogada seguinte, foi a vez de LeBron anotar dois pontos diante de Ja Morant — como resposta, o King repetiu o gesto para o camisa 12.

Ja Morant, do Memphis Grizzlies, provoca LeBron James, em jogo contra o Los Angeles Lakers, pela NBA (Foto; Justin Ford/AFP)

Como se não bastasse, Ja Morant anotou a cesta seguinte e, com a bola fora de disputa, empurrou o jogador pelas costas. A atitude gerou uma falta técnica do Memphis Grizzlies, colocando o LeBron James na linha do lance livre para o Lakers.

Veja sequência de provocações entre LeBron James e Ja Morant

— Eu não gosto deles (Lakers). Eu não recuo para ninguém. Não me importa quem você seja. Meu trabalho é reagir. Eu consegui uma cesta e determinei o ritmo. LeBron é um líder na nossa liga. Se você derruba o líder, quem mais você vai temer? — disse Morant após o jogo.

No final, foi o Memphis Grizzlies de Ja Morant que saiu vencedor do jogo. A franquia venceu o Los Angeles Lakers de LeBron James por 131 a 114. Com a vitória, as franquias ficam coladas na classificação da Conferência Oeste, em 9º e 10º, respectivamente.