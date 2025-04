Duas partidas fecharam a rodada de domingo (27) dos Playoffs da NBA. Na Flórida, o Boston Celtics derrotou o Orlando Magic, por 107 a 98, em duelo super equilibrado, com Jayson Tatum em grande noite. Já em Wisconsin, o Milwaukee Bucks não viu a cor da bola e foi atropelado pelo Indiana Pacers, por 129 a 103. Destaque para a atuação do pivô, Myles Turner.

🏀 Orlando Magic 98 x 107 Boston Celtics

Os Boston Celtics reagiram após a derrota no jogo anterior e venceram o Orlando Magic por 107 a 98, assumindo a vantagem de 3 a 1 na série de playoffs da NBA. Jayson Tatum liderou a equipe com 37 pontos, 14 rebotes e três roubos de bola, enquanto Jaylen Brown (21 pontos e 11 rebotes), Kristaps Porzingis (19 pontos) e Derrick White (18 pontos, sete assistências) também tiveram atuações decisivas. Os Celtics continuaram sem Jrue Holiday, lesionado.

Pelo Orlando Magic, Paolo Banchero foi o destaque com 31 pontos, mas teve baixa eficiência (12/32 nos arremessos). Franz Wagner contribuiu com 24 pontos, porém também oscilou nos arremessos de longa distância (2/7). Cory Joseph (12 pontos) e Anthony Black (10 pontos) tentaram ajudar, mas não foram suficientes para evitar a derrota.

O jogo

O jogo começou equilibrado, com o Magic abrindo uma pequena vantagem inicial, rapidamente revertida por Tatum e os Celtics, que fecharam o primeiro quarto à frente (32-29) graças a dois triplos de Sam Hauser. No segundo quarto, Porzingis assumiu o comando do ataque de Boston, ampliando a vantagem para nove pontos. Porém, Orlando reagiu com uma defesa intensa, forçando erros e construindo uma sequência de 15-0, virando o placar. Jayson, no entanto, garantiu a liderança dos Celtics no intervalo (53-48) com jogadas decisivas.

No terceiro quarto, o Magic tentou equilibrar o jogo atacando o garrafão, mas Brown dominou as ações, marcando 11 pontos e mantendo Boston à frente (79-75). Já no quarto período, Orlando pressionou, empatando o jogo após um rebote ofensivo de Carter Jr., mas a reação foi breve. Porzingis respondeu com um and one, e Tatum, com nove pontos nos momentos finais, assegurou a vitória dos Celtics por 107-98.

Apesar dos esforços de Banchero (31 pontos) e Wagner (24 pontos), o Magic não conseguiu superar a eficiência de Boston, especialmente de Tatum (37 pontos, 14 rebotes) e Brown (21 pontos). A defesa de Orlando oscilou nos momentos decisivos, enquanto os Celtics aproveitaram suas oportunidades, consolidando a vantagem de 3-1 na série e se aproximando da classificação.

Tatum e Banchero em ação pelo jogo 4 (Foto: Reprodução/AFP)

🏀 Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Com um show ofensivo liderado por Tyrese Haliburton, o Indiana Pacers atropelou o Milwaukee Bucks nesse domingo (27). No último jogo de um fim de semana de oito partidas de playoffs, uma vitória sem sustos do atual finalista do Leste, que, agora, abre 3 a 1 na série e está próximo de avançar para a próxima fase. Por outro lado, a franquia do Wisconsin não apenas se preocupa com a série, mas também com a terrível lesão sem contato de Damian Lillard.

O jogo

Haliburton não foi o cestinha do duelo (17 pontos). Além disso, o jogador se destacou em outras valências da quadra (15 assistências e oito rebotes). No entanto, o cestinha do Pacers, por fim, acabou sendo Myles Turner (23 pontos). O pivô não vinha de bom desempenho no terceiro jogo da série, mas começou agressivo desde o primeiro minuto do quarto confronto.

Além disso, vale destacar o velho show coletivo do Pacers. Afinal, além da dupla citada, outros seis jogadores passaram dos dez pontos: Andrew Nembhard (20), TJ McConnell (15), Aaron Nesmith (14), Obi Toppin (13), Pascal Siakam (12) e Jarace Walker (12).

Uma noite em que era esperado o empate na série, acabou se transformando em um pesadelo. Os mandantes não conseguiram liderar a partida em nenhum momento. Giannis Antetokounmpo terminou com 28 pontos, 15 rebotes e seis assistências, fazendo um ótimo segundo tempo. Mas não foi o suficiente para ameaçar uma virada.

Em Milwaukee, acima de tudo, apreensão com o futuro de Damian Lillard. O armador sofreu uma lesão sem contato ainda no primeiro quarto. A impressão de momento foi confirmada pelo jornalista Chris Haynes, de que o temor do Bucks é que a lesão tenha sido no tendão de Aquiles.

Myles Turner em ação pelo jogo 4 (Foto: Reprodução/AFP)

Na segunda-feira (28), dois jogos serão realizados pelos Playoffs da NBA. Na Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers pode fechar a série se vencer o Miami Heat, no Kaseya Center, na Flórida, às 20h30. Já no oeste, o Golden State Warriors recebe o Houston Rockets, no Chase Center, às 23h, em busca de abrir 3 a 1 na série.

