Arbitragem da NBA admite erro em partida dos Playoffs

O New York Knicks derrotou o Detroit Pistons por 94 a 93 e abriu 3 a 1 na série pela primeira rodada dos Playoffs da NBA. Na jogada final, quando o time Michigan tentou a cesta da vitória, Tim Hardaway Jr. sofreu contato de Josh Hart e não conseguiu o arremesso limpo. O lance gerou polêmica, com reclamações de falta e o chefe de arbitragem da partida, revelou no relatório oficial de fim de jogo que erraram na chamada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

David Guthrie, chefe de arbitragem da partida, admitiu, em entrevista para a NBA, que a equipe cometeu um erro na jogada, ao não marcar falta de Josh Hart em Tim Hardaway Jr., faltando dois segundos para o fim e com os Knicks na liderança por apenas um ponto.

— Durante a jogada, foi decidido que Josh Hart fez uma jogada defensiva legal. Após a revisão no pós-jogo, nós observamos que Hart fez contato corporal acima da margem permitida em Hardaway Jr. e a falta deveria ter sido marcada — afirmou o chefe de arbitragem da partida entre Knicks e Pistons.

continua após a publicidade

Veja a jogada abaixo:

➡️ NBA Playoffs: lance polêmico dá vitória ao Knicks; Minnesota vence o Lakers

🏀 Detroit Pistons x New York Knicks - Playoffs da NBA

O jogo foi marcado por muitas faltas duras dentro do garrafão e uma defesa sólida de ambos os lados, o que dificultava as ações de ataque. A equipe visitante marcou nove pontos seguidos na reta final do primeiro tempo e tirou uma vantagem que chegou a ser de 22 pontos para apenas sete, antes do intervalo.

O clima esquentou na volta do intervalo, quando Karl-Anthony Towns, um dos principais nomes do New York, se desentendeu com seu marcador e começaram a discutir. Ambos foram rapidamente separados e nenhuma advertência foi aplicada.

continua após a publicidade

O New York Knicks venceu o Detroit Pistons por 94 a 93 (Foto: Chris Schwegler/AFP)

O ala foi o nome do último quarto, que matou duas bolas decisivas últimos minutos, fazendo com que com que os mandantes vencessem por um ponto, 94 a 93, e abre 3 a 1 na série. No último lance, os jogadores de Detroit reclamaram de uma falta no arremesso de Tim Hardway, que não foi revisada pelos juízes, já que a equipe não tinha mais desafios.

Jalen Brunson foi o maior pontuador do jogo com 37 pontos, acompanhado de Anthony Towns com 27 pontos e nove rebotes. Cade Cunningham foi o cestinha de Detroit com 25 pontos.