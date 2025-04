NBA: Pacers vencem Cavaliers e seguem na briga pela terceira colocação do Leste

O Indiana Pacers venceu o Cleveland Cavaliers, por 114 a 112, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, Estados Unidos, nesta quinta-feira (10), pela antepenúltima rodada da temporada regular da NBA. A partida foi equilibrada do início ao fim, sendo decidida na última posse e a favor dos donos da casa. O resultado é importante para o time de Indiana, que segue na briga pela terceira posição da Conferência Leste, já que o New York Knicks tropeçou, fora de casa, para o Detroit Pistons.

🏀 Indiana Pacers 114 x 112 Cleveland Cavaliers

Mesmo já garantido na primeira colocação da Conferência Leste, os Cavaliers não relaxaram e fizeram jogo duro contra os Pacers, que ainda lutam por uma colocação melhor para os playoffs. Apesar do bom início de Indiana, que abriu 6 a 0, os Cavs se recuperaram e foram para o segundo quarto atrás por 28 a 23.

Depois de início ruim no primeiro quarto dos Cavaliers, no segundo foi diferente. Em apenas três minutos, os líderes do Leste assumiram a ponta do placar por 35 a 32, após sequência de 12 a 4. Após tempo técnico, os Pacers se reorganizaram e não deixaram o time de Cleveland decolar na liderança, indo para o intervalo atrás por 56 a 52.

Ty Jerome, do Cleveland Cavaliers, foi o cestinha da partida com 24 pontos (Foto: Ron Hoskins/AFP)

No terceiro quarto, os Cavaliers retomaram o controle da partida, principalmente pelos arremessos do perímetro, com Ty Jerome em noite inspirada, o jogador foi o cestinha da partida com 24 pontos. Cleveland abriu 11 pontos na metade do período, vencia por 74 a 63, até que, depois de tempo técnico pedido por Rick Carlisle, os Pacers emendaram uma grande sequência. A equipe da casa marcou 15 pontos, contra apenas dois de Cleveland e retomaram a liderança por 78 a 76. No fim, os Cavs marcaram e foram para o último quarto à frente por apenas um ponto, 82 a 81.

Mesmo com o jogo totalmente aberto, os Cavaliers se sustentaram na liderança do placar até o terço final da partida, quando Aaron Nesmith e Tyrese Haliburton apareceram e marcaram 10 pontos seguidos e colocaram os Pacers na liderança por 113 a 107. Os Cavs responderam, mas erraram em dois lances crucias, sendo o primeiro um lance livre errado por Javonte Green, e o outro foi quando não conseguiram pegar o rebote defensivo nos segundos final. Com isso, Indiana garantiu a vitória por 114 a 112.

O Indiana Pacers derrotou o Cleveland Cavaliers por 114 a 112 (Foto: Dylan Buell/AFP)

🏀 Conferência Leste da NBA

A vitória dos Pacers deixam o time vivo pela terceira colocação da Conferência Leste da NBA. Além da vitória sobre os Cavaliers, o New York Knicks foi derrotado pelo Detroit Pistons por 115 a 106, em grande atuação de Cade Cunningham, que anotou 36 pontos.

Com estes resultados, os Pacers somam 49 vitórias contra 50 dos Knicks. Para os dois últimos jogos, caso o time de Indiana vença os dois últimos jogos (Magic e Cavaliers) e a equipe de Nova Iorque perca os dois próximos compromissos (Cavaliers e Nets), os Pacers ultrapassarão os Knicks e vão para os Playoffs da NBA com a terceira seed.