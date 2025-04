A situação do Golden State Warriors voltou a ficar complicada na Conferência Oeste após a derrota contra o San Antonio Spurs nesta quarta-feira (9). Com o jogo empatado, foi necessário apenas três segundos para Harrison Barnes converter o último arremesso e cementar a vitória no Chase Center. Agora como visitante, o ala é um antigo conhecido do time da Califórnia, onde foi draftado e passou as quatro primeiras temporadas de sua carreira na NBA.

Sem chances de playoffs na NBA 2024/25, o Spurs pode ter tirado a chance de classificação direta do Warriors. Isso acontece, no entanto, pela grande competitividade na Conferência Oeste na reta de final da temporada regular. Para melhor compreensão, apenas o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets estão garantidos nos playoffs no Oeste.

Ainda em forte disputa, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies disputam as últimas quatro vagas nos playoffs. Apesar disso, as franquias já estão garantidas na pós-temporada, podendo classificar para o mata-mata ou para o play-in.

Queda do Warriors na tabela

A posição do Golden State Warriors na tabela sofreu muitas mudanças ao decorrer da temporada 2024/25. O início complicado deixou o time em disputa pelas últimas vagas no play-in até a virada do ano, quando a janela de transferências abriu oficialmente. Com isso, a chegada de Jimmy Butler deu uma revitalizada na forma de jogar da equipe, que voltou a manter sequências de vitória.

Desde a estreia de Butler pelo Warriors, no dia 8 de fevereiro, o time liderado por Stephen Curry conseguiu acumular vitórias e voltar a disputar as primeiras posições. Na época, a franquia estava na 10ª colocação e subiu até a quarta, onde estava até a derrota contra o Spurs. Com a negativa, voltaram para a área de play-in, em sétimo lugar.

Agora, o elenco comandado por Steve Kerr precisa vencer as duas últimas partidas da temporada regular, além de torcer pela derrota de algumas franquias que ainda disputam a classificação. O Warriors volta às quadras para enfrentar o Portland Trail Blazers nesta sexta-feira (11). Para fechar a primeira fase, a equipe encara o Los Angeles Clippers em confronto direto do domingo (13).

