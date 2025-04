Destaque do Cavaliers, Evan Mobley desmerece Green em prêmio da NBA

Enquanto a NBA se aproxima dos playoffs, uma das disputas mais acirradas desta temporada é pelo prêmio de Defensor do Ano. Evan Mobley, ala-pivô do Cleveland Cavaliers, emergiu como forte candidato após lesão de Victor Wembanyama, mas enfrenta dura concorrência com o veterano Draymond Green, do Golden State Warriors.

Entrevista de Mobley

Em entrevista exclusiva ao repórter Brian Windhorst, da ESPN, Mobley fez sua defesa pelo prêmio. O ala-pivô destacou sua consistência na temporada e

— Às vezes é preciso relembrar as pessoas, especialmente porque muita gente está olhando para outros lados. Mas acho que meu trabalho na quadra e no aspecto defensivo tem sido ótimo há muito tempo. Então, acredito que realmente mereço vencer o prêmio de Defensor do Ano. Acho que estive na principal prateleira dos defensores nesse ano. Estou ansioso para fazer ainda mais nos playoffs — afirmou o jogador de 22 anos.

Os Cavaliers possuem a terceira melhor defesa da NBA, concedendo apenas 110,3 pontos por 100 posses. Mobley contribui com 1,6 tocos e 0,8 roubos de bola por jogo, mas seu verdadeiro valor vai além das estatísticas.

— Você não vê muitos jogadores com meu porte físico fazendo o que faço. E o mais importante: os adversários pensam duas vezes antes de atacar a cesta quando estou lá — destacou Evan.

Apoio dos companheiros

Darius Garland, armador titular dos Cavs, saiu em defesa do companheiro pelo prêmio. O jogador elogiou Mobley, principalmente por sua polivalência no jogo.

— Ele faz tudo - tocos, roubos, defesa posicional. Pode marcar desde armadores rápidos até pivôs fortes. E o melhor: faz isso sem faltas desnecessárias — afirmou Garland, que destacou que a discrição de Mobley pode estar prejudicando sua candidatura.

— Ele não fica se promovendo como outros. Só vai lá e faz seu trabalho, dia após dia — completou.

Concorrência

Nas casas de apostas, Draymond Green aparece como favorito, buscando seu primeiro prêmio após anos como um dos melhores defensores da liga. O veterano dos Warriors tem a seu favor a narrativa de nunca ter vencido o prêmio, além do impacto visível na virada defensiva de sua equipe nesta temporada.

Outros nomes na disputa incluem Lu Dort (Oklahoma City Thunder), Ivica Zubac (LA Clippers) e Dyson Daniels (Atlanta Hawks), mas a corrida parece concentrada entre Green e Mobley.

Final de temporada regular

Com os playoffs se aproximando, Mobley tem a chance de fortalecer sua candidatura contra os melhores ataques da liga. Se conseguir manter seu alto nível nos momentos decisivos, poderá convencer os 100 jornalistas que votam no prêmio. Enquanto isso, os Cavaliers seguem focados na campanha pelo título, com Evan como peça central de um time que já garantiu vaga nos playoffs.