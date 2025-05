NBA: Knicks amassa Celtics e retorna à final de conferência após 24 anos

O New York Knicks venceu o Boston Celtics por 119 a 81, pela sexta partida da série nas semifinais de conferência dos Playoffs da NBA, nesta sexta-feira (16), no Madison Square Garden. Em partida de amplo domínio, o time de Nova Iorque venceu a série por 4 a 2 e está de volta a final de conferência após 24 anos. Com 23 pontos, Jalen Brunson e OG Anunoby foram os cestinhas do duelo.

continua após a publicidade

➡️ Astro do Nuggets sofre mesma lesão de Curry e vira dúvida para jogo 7 contra o Thunder

Com o resultado, o New York Knicks irá encarar o Indiana Pacers na final da Conferência Leste. A primeira partida será disputada na quarta-feira (21), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

Como foi Knicks x Celtics?

A partida começou com superioridade do Knicks, que abriu 11 a 5, liderados por Mikal Bridges, que marcou 10 pontos no quarto. Após tempo técnico pedido por Joe Mazzula, o Celtics reagiu e empataram o duelo em 16 a 16, após sequência de Jalen Brown. Porém, na parte final do primeiro quarto, Nova Iorque voltou a disparar na liderança, 26 a 20, com Karl-Anthony Towns com o protagonismo no ataque.

continua após a publicidade

Se no primeiro quarto teve certo equilíbrio, no segundo o Knicks dominou por completo. Com alto aproveitamento nos arremessos de quadra, principalmente do perímetro, o time de Nova Iorque abriu 27 pontos, 64 a 37. No lado do Celtics, apenas uma bola de três convertida em 10 tentativas, que minou completamente qualquer chance de reação.

O New York Knicks venceu o Boston Celtics por 119 a 81 (Foto: Nathaniel S. Butler/AFP)

Após o intervalo, o amasso do Knicks seguiu, com Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson e OG Anunoby comandando o ataque da equipe, que abriu 35 pontos ao fim do terceiro quarto, 92 a 57. Já o Celtics viu Jaylen Brown, cestinha da equipe com 20 pontos, ser ejetado após cometer a sexta falta. No último quarto, ainda com os titulares, seguiu aumentando a vantagem para 107 a 70. Com os reservas, o time de Nova Iorque consolidou a vitória por 119 a 81.

continua após a publicidade

Com o resultado, o New York Knicks eliminou o Boston Celtics por 4 a 1 e está de volta a final de conferência após 24 anos. Na decisão do Leste, irá encarar o Indiana Pacers, um dos seus maiores rivais.

O New York Knicks venceu o Boston Celtics por 119 a 81 (Foto: Nathaniel S. Butler/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte