Após o jogo 5, não foi sobre a derrota do Denver Nuggets que Aaron Gordon quis comentar na coletiva desta terça-feira (13). A equipe foi superada pelo Oklahoma City Thunder por 112 a 105, mas conseguiu empatar a série no duelo seguinte. Na ocasião, o ala aproveitou o espaço para desmentir o suposto "problema" entre ele e Russell Westbrook durante as quartas de final da NBA 2024/25. A informação havia sido divulgada em artigo de Ramona Shelburne, da "ESPN".

— Para ser sincero, não tenho vontade de falar do jogo nesse momento. Mais cedo eu fiquei sabendo que houve um artigo falando sobre mim e Russell Westbrook. Bom, esse foi um artigo completamente arbitrário. Os atritos são normais, nós passamos muito tempo juntos, mais tempo até do que passamos com nossas famílias. Então, foi algo realmente inútil e desnecessário, seja de quem for a informação — declarou Gordon.

Segundo o artigo, o confronto entre os campanheiros de equipe teria acontecido após o segundo jogo da série entre Nuggets e Thunder. O duelo fora marcado pelo claro domínio de OKC dentro de casa para empatar a série em 1 a 1. Com isso, Aaron Gordon havia entrado em conflito com Westbrook ao cobrar mais atitude do armador.

Além de desmentir a situação, o camisa 32 aproveitou para abrir o jogo sobre sua relação com Russell. Gordon ainda exaltou a presença do ex-astro do Thunder em quadra e no vestiários do Nuggets, destacando sua importância na busca pela vaga nos playoffs da NBA.

— Vamos falar a verdade aqui. Ele é um dos jogadores de basquete mais talentoso que já vimos. Então, estamos falando de alguém que tem sido ótimo para nós. Além disso, um dos melhores companheiros de time que já tive. Uma das melhores pessoas que já conheci em um vestiário — afirmou o ala, que completou:

— Enfim, eu garanto a vocês que está tudo bem. Russell será muito importante para vencermos os próximos dois jogos e avançarmos nos playoffs.

A situação entre os jogadores pode estar boa, mas as atuações de ambos não foram destaque do jogo 6 nesta quinta-feira (15). Pressionado, o Nuggets garantiu a vitória dentro de casa por 119 a 107 sobre o Thunder para levar a série ao jogo 7.

