Apesar da vitória, a noite do Denver Nuggets foi marcada por um novo problema: a lesão de Aaron Gordon. A equipe derrotou o Oklahoma City Thunder em casa, nesta quinta-feira (15) e levou a série para o jogo 7 das quartas de final da NBA 2024/25. Destaque do time nestes playoffs, o ala sentiu dores na posterior da coxa, assim como aconteceu com Stephen Curry no primeiro confronto entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves.

O lance aconteceu durantes os últimos dois minutos do jogo 6 entre Nuggets e Thunder. Na ocasião, Aaron Gordon participava de uma jogada com Alex Caruso quando sentiu a lesão muscular. O jogador chegou a permanecer em quadra por quase 40 segundos, mas pediu para ser substituído.

Após o jogo, o ala de Denver abriu o jogo sobre como se sentia e tranquilizou os torcedores em relação ao último confronto da série contra o OKC. Gordon ainda afirmou que focaria no processo de recuperação, apesar dos poucos dias, para estar apto a disputar a decisão pelo Nuggets.

— Estou me sentindo relativamente bem. Vamos ver como evolui, mas vou iniciar agora o processo de recuperação para garantir que estarei pronto para o Jogo 7. Sim, aconteceu agora, durante a partida. Não sei exatamente o que houve. Agora é descansar, tratar e ver como estarei amanhã de manhã — disse Aaron Gordon.

Em quadra, é inegável a importância do jogador na rotação do time comandado por David Adelman, técnico interino do Nuggets. O ala acumulou médias de 17,8 pontos, 7,3 rebotes e 2,6 assistências por noite nos playoffs da NBA.

Nuggets e Thunder se enfrentaram, nesta quinta-feira (15), pelos playoffs da NBA (Foto: Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP)

Entenda a lesão de Curry

Stephen Curry sentiu dores na coxa e deixou o duelo com 13 minutos de jogo na última terça-feira (6). Após os exames realizados, foi descoberta uma distensão muscular de grau 1 na posterior da coxa esquerda do jogador.

Não é a primeira vez que Steph enfrenta um problema físico complicado, mas a distensão muscular é uma novidade na carreira do armador. Com isso, sua situação é vista com muita cautela pelo armador de 37 anos e a equipe médica do Warriors, principalmente por Rick Celebrini. O responsável pelas decisões médicas da equipe aconselhou o astro a descansar por pelo menos uma semana.

Assim, foi a primeira lesão desse tipo em sua carreira e está sendo acompanhada semanalmente pelo clube. A previsão de retorno era para o jogo 6 da série entre Warriors e Timberwolves, mas a eliminação do time de San Francisco aconteceu antes - em cinco duelos.