A saída de Jimmy Butler do Miami Heat foi marcada por muitas polêmicas, principalmente nos meses finais antes da ida para o Golden State Warriors. Após duas suspensões por conduta, o ala enfim deixou a equipe para se juntar ao time de San Francisco para disputar o título da NBA 2024/25. A eliminação, no entanto, acabou com as possibilidades para o ano, e Udonis Haslem, ex-jogador do Heat, aproveitou para "alfinetar" seu antigo companheiro.

— Já vi caras marcando o LeBron James. Não importa o que você faça, ele consegue dar o jeito para marcar. Jayson Tatum e Jalen Brown, a mesma coisa. Jimmy Butler não é imparável. Ele não é tudo isso como esses caras — afirmou Haslem.

É inegável o que a chegada de Butler no Warriors fez com a equipe, que deixou a 10ª colocação na Conferência Oeste para a classificação, através do play-in. Apesar disso, desde o início da pós-temporada, a expectativa por uma atuação impressionante do jogador cresceu, principalmente por sua "versão dos playoffs". O ex-campanheiro de Heat também comentou sobre essa "cobrança" da torcida de Golden State.

— O que eu vou dizer sobre ele é: por melhor que Jimmy seja, o “Playoff Jimmy” o colocou em uma conversa com caras que talvez estejam um pouco acima de Jimmy Butler. E há uma expectativa por esse “Jimmy Butler dos playoffs” o tempo todo, e isso pode não ser exatamente o que Jimmy Butler é. Ele deu o que tinha que dar (na série contra o Timberwolves), mas Jimmy não tinha mais o que dar — analisou o ex-jogador.

Com a lesão de Stephen Curry, desde a segunda parte do jogo 1, a expectativa era que Butler assumisse a liderança do Warriors para levar o time a pelo menos mais uma vitória. Assim, a série chegaria ao jogo 6, quando o retorno do camisa 30 estava previsto. Jimmy foi, de fato, uma das principais peças da equipe em quadra contra o Timberwolves, mas não foi o suficiente.

Em relação aos números, o ala acumulou uma média de 20,2 pontos, além de 7,4 rebotes e 5,6 assistências por jogo na série das quartas de final na NBA 2024/25.

Como foi a série entre Warriors e Wolves?

A classificação na primeira fase dos playoffs da NBA foi sofrida para o Golden State Warriors, que precisou de sete jogos para superar o Houston Rockets. Do outro lado, o Minnesota Timberwolves venceu após "apenas" cinco jogos contra o Los Angeles Lakers e estava descansado na estreia das quartas de final.

Apesar da "vantagem", o Timberwolves sofreu uma derrota dolorida por 99 a 88 dentro de casa no jogo 1 e viu o Warriors sair na frente. A lesão de Stephen Curry, no entanto, mudou todo o desenvolvimento da série. Assim, o time de Minnesota não perdeu mais, embalando quatro vitórias seguidas dentro e fora de casa, em San Francisco. O confronto terminou, na última quarta-feira (14), com o jogo 5 por 121 a 110. Antes, os jogos 2, 3 e 4 tiveram um placar de 117 a 93, 102 a 97 e 117 a 110, respectivamente.