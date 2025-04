Gui Santos chega ao play-in da NBA em momento-chave no Warriors

O play-in da NBA começará com Gui Santos em momento crucial na carreira no Golden State Warriors. Apesar de boas atuações na temporada, o brasileiro não foi utilizado na derrota decisiva para o Los Angeles Clippers, na prorrogação, com placar final de 124 a 119. No último domingo (13), Steve Kerr não tirou o brasileiro do banco em nenhum momento do jogo. O jovem armador, no entanto, se mantém positivo sobre a decisão entre Warriors e Memphis Grizzlies no Torneio Play-In da NBA 2024/25.

Gui Santos não está na rotação principal do Warriors, embora tenha sido titular duas vezes na atual temporada. As atuações e a potência que o brasileiro entrega para equipe foram algo amplamente discutido nos últimos meses, principalmente por Kerr, Stephen Curry e Draymond Green.

Titularidade de Gui Santos e temporada atual

O brasileiro foi titular pela primeira vez no dia 15 de janeiro de 2025, na vitória dos Warriors sobre o Minnesota Timberwolves por 116 a 115. Desde então, Gui não saiu mais de quadra, até o jogo deste domingo (13). Na temporada atual, o camisa 15 tem uma média de 4,1 pontos e 2,8 rebotes, além de um aproveitamento de 46% nos arremessos em quadra.

Os números de Gui Santos podem não impressionar, mas o ala-pivô do Warriors é destacado por sua energia empolgante, além de ações que não contam no "box score". Contudo, o camisa 15 está entre os principais do time em relação ao "plus minus", que se refere ao impacto do jogador em quadra.

A presença marcante de Gui Santos inclusive interferiu na minutagem de Looney no Warriors, já que o brasileiro tem forte poder defensivo. Conhecido por sua energia empolgante, ele costuma garantir rebotes importantes para time de San Francisco.

Expectativas e positividade no Play-In

A derrota, por 124 a 119, contra o Los Angeles Clippers, custou a classificação direta para o Golden State Warriors de Gui Santos, que vai disputar o play-in da NBA. Assim, o time terminou a temporada regular na sétima colocação e precisará disputar o Play-In, um torneio de repescagem. Com a vantagem de jogar em casa, no Chase Center, Gui Santos analisa o jogo decisivo contra o Memphis Grizzlies.

- É uma final. É decisão. Não tem nada mais importante nesse momento, nada em que a gente pense mais agora que não seja vencer o Memphis em casa e avançar aos Playoffs. Tudo que aconteceu ao longo do ano ficou para trás e só dependemos das nossas forças para ir à pós-temporada. Vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, e a cabeça está toda nesse jogo. Temos um adversário duríssimo, não podemos cometer erros bobos, precisamos ter atenção o tempo todo. Se eu tiver oportunidade, tiver meus minutos, vou estar pronto para colaborar com a equipe - destacou Gui.

A rotação que será escolhida por Steve Kerr na pós-temporada ainda é um mistério. Caso o duelo deste domingo (13) seja um indicativo, o espaço conquistado por Gui Santos no Warriors está em jogo para os próximos confrontos da equipe. Apesar disso, o bom desempenho da temporada ainda cria "esperança" de mais minutos para o brasileiro.

