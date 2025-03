Apesar de estar pendurado no número de jogadores, o Dallas Mavericks não vai acelerar a volta de Anthony Davis. O pivô foi um dos nomes envolvidos na maior troca na história da NBA, que contou com a ida de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, mas não conseguiu se consolidar no Mavs, já que sentiu uma lesão logo em seu jogo de estreia. Assim, a equipe decidiu enviar o astro para um período de recuperação no Texas Legends, time da G-League afiliado a franquia texana.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista revela bastidores inéditos da troca envolvendo Luka Doncic e Anthony Davis

Anthony Davis chegou lesionado e ainda precisou de um tempo para entrar em quadra pelo Dallas Mavericks. A grande expectativa, no entanto, foi frustada por uma lesão antiga que voltou a assombrar os planos do pivô com a franquia. No dia 8 de fevereiro, o jogador chegou a contribuir com 26 pontos e 16 rebotes na vitória por 116 a 105 sobre o Houston Rockets, mas não atuou desde então.

Antes da troca, Davis esteve presente em boa parte dos jogos do Los Angeles Lakers com bons números. O veterano jogou em 43 oportunidades na temporada de 2024/25 da NBA, com médias de 25,7 pontos, 15,8 rebotes, 3,4 assistências e 2,2 bloqueios por noite.

continua após a publicidade

Anthony Davis em jogo entre Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, pela pré-temporada da NBA (Foto: Adam Pantozzi/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Relembre os detalhes da troca de Davis e Luka Doncic

A notícia da troca entre Lakers e Mavs aconteceu durante a madrugada de domingo (2). Segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN dos Estados Unidos, a negócio é: ⬇️

Mavs: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris

Além disso, o Utah Jazz está envolvido como um terceiro time na troca. Na situação, a franquia recebe Jalen-Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025.