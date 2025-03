Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, conquistou sua 558ª vitória em temporada regular com a equipe após vencer o New York Knicks por 97 a 94, no último sábado (15). O treinador ultrapassou o recorde de Al Attles, um dos principais nomes da história da franquia.

continua após a publicidade

➡️ Após saída de Doncic, Dallas Mavericks ainda pode perder jogos por W.O. na NBA

No comando da equipe de San Francisco desde 2014, Kerr já conquistou quatro títulos da NBA como técnico, além de ter chegado às finais em outras três oportunidades. Como jogador,ele possui outros cinco anéis e atuou ao lado de Michael Jordan no Chicago Bulls entre 1993 e 1998.

Após a quebra do recorde, Kerr recebeu a bola do jogo da família de Attles e tirou uma foto no vestiário com o restante do elenco para homenagear o marco.

continua após a publicidade

NBA: Treinador dos Warriors quebra recorde e se torna o maior vencedor da franquia (Foto: Michael Reaves / AFP)

- Foi realmente lindo ser homenageado pela presença deles, e, obviamente, Al Attles é o Sr. Guerreiro para sempre. O recorde é meio surreal até mesmo pensar que isso poderia acontecer, mas é um reflexo da nossa força organizacional, estabilidade e nível de talento nos últimos 11 anos desde que estou aqui - comentou Steve Kerr.

Al Attles, membro do Hall da Fama, teve uma carreira ímpar no Golden State Warriors, onde atuou como jogador, treinador e executivo por mais de seis décadas. Durante seus 14 anos como técnico principal, ele liderou a franquia ao seu primeiro título em 1975. Attles faleceu em agosto de 2024, aos 87 anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Recorde atrás de recorde

Um jogo antes de Steve Kerr conquistar sua 558ª vitória com os Warriors, o armador da equipe Stephen Curry atingiu a marca de 4 mil bolas de três e se tornou o primeiro e único, até o momento, a conseguir tal feito.