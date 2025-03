O sucesso da NFL no Brasil abriu portas para um possível jogo da NBA em solos brasileiros futuramente. A ideia vem ganhando força nos bastidores e pode se tornar realidade em breve. Em entrevista à "CNN" no último domingo (16), Lisandro López, CEO da financeira XP, revelou que há conversas com a liga para trazer jogos para o país.

- Já está confirmado (NFL), nós teremos agora em 2025 o jogo do Los Angeles Chargers em Itaquera, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Estamos conversando tanto com o pessoal da NBA quanto com alguns governos daqui para tentar trazer um jogo da NBA para o Brasil também. Esse é o sonho - destacou López.

O CEO também comentou que a vinda da NFL ao Brasil foi o primeiro passo para novos eventos no país e deu forças para outros esportes americanos. Segundo ele, a liga vê um potencial no país para a realização de partidas.

- Essa conversa esquentou bastante recentemente. Acho que até por conta da NFL já ter tido jogos aqui, acho que pra NBA ficou cada vez mais claro. O pessoal lá de fora e o pessoal aqui de dentro sempre teve muita consciência do potencial, mas acho que deixou mais claro ainda o potencial que tem no Brasil para uma liga como a NBA - afirmou.

Eagles e Packers em duelo no estádio do Corinthians, em Itaquera (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Por fim, o dirigente da XP também destacou o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Em 6 de setembro do ano passado, o evento foi um grande sucesso e isso é um fator preponderante para a entrada de novos eventos.

- Agora o assunto tá ganhando bastante corpo. Vamos ter nas próximas semanas visitas de alguns executivos do alto escalão da NBA aqui no Brasil e já pensando um pouco em como seria o jogo. Tem um desafio que é calendário, esses ciclos geralmente são longos, então quando você começa a ter uma discussão como essa, fala-se de 1 ou 2 anos para frente, mas posso te garantir que o assunto está super quente no momento - finalizou o executivo.