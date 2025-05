O Cleveland Cavaliers derrotou o Indiana Pacers por 126 a 104, pelo jogo três da série, na segunda rodada dos Playoffs da NBA. Em partida realizada no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (9), Donovan Mitchell, Jarret Allen e Max Strus lideraram a vitória dos visitantes, e diminuíram a diferença para 2 a 1 no duelo entre o primeiro e o quarto colocado da Conferência Leste.

🏀 Como foi o jogo?

O Cavaliers iniciou o primeiro quarto com tudo. O time de Cleveland abriu 11 a 0, com muita eficiência nos arremessos e rebotes ofensivos. E em dado momento, a diferença no placar chegou a ser de 15 pontos (25 a 10). No entanto, os Pacers conseguiram uma sequência de dez pontos seguidos e voltaram para a partida. Embalados por Myles Turner, o Indiana encostou no placar e conseguiu empatar a partida no estouro do cronômetro (32 a 32), com uma cesta de três pontos, de Ben Sheppard.

O segundo quarto começou equilibrado, com as duas equipes pontuando. Porém, a partir da metade do quarto, o Cavaliers conseguiu várias sequencias de pontos, abrindo 11 pontos no fim do primeiro tempo. Donovan Mitchell conseguiu ser muito mais ofensivo no segundo quarto e terminou a primeira parte do duelo, com 17 pontos, cinco rebotes e três assistências.

No terceiro quarto, o Cavaliers seguiu dominando o jogo. Mitchell terminou o quarto com 29 pontos na partida, enquanto Haliburton somou apenas quatro. Durante boa parte do quarto, o craque da equipe de Indianápolis ficou no banco, vendo a vantagem do Cleveland não diminuir. Ao fim dos doze minutos, o placar era o seguinte: 97 a 79.

O Pacers esboçou uma reação no início do quarto quarto, com Siakam anotando cinco pontos. Contudo, não foi o suficiente para parar Mitchell e cia. Por fim, Cleveland finalizou a partida com 126 a 104, no placar, e quebrou a confiança do Indiana que havia vencido os dos primeiros jogos da série fora de casa. Mitchell fechou a partida com 43 pontos.

O próximo duelo entre a duas equipes será disputado no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis. O jogo quatro da série será realizado no próximo domingo (11), às 21h (de Brasília). Em caso de vitória do Cavaliers, o quinto confronto será na Rocket Arena, em Cleveland, na próxima terça-feira (13), ainda sem horário definido.