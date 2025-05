Após lesão "inédita", Stephen Curry revelou detalhes de sua atual condição física durante sessão de treino nesta quinta-feira (8). As declarações aconteceram antes do jogo 2 da série entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, que está empatada. Segundo informações do jornalista Anthony Slater, do "The Athletic", o armador manteve o pé no chão sobre o processo de recuperação. Ele ainda destacou os desafios e perigos da distensão muscular.

— Eu sei como lesões no tendão podem ser complicadas. Elas podem te enganar e te fazer pensar que está curado (quando não está) se você não sentir nada. Essa área cinzenta vai te confundir, tenho certeza. Mas farei tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar — comentou Curry.

Não é a primeira vez que Steph enfrenta um problema físico complicado, mas a distensão muscular é uma novidade na carreira do armador. Com isso, sua situação é vista com muita cautela pelo armador de 37 anos e a equipe médica do Warriors, principalmente por Rick Celebrini. O responsável pelas decisões médicas da equipe aconselhou o astro a descansar por pelo menos uma semana.

— Isso é novo, e por tudo que estou aprendendo sobre a rapidez com que você pode se recuperar, precisa haver um processo de cura. É assim que o corpo funciona. Você não pode acelerar mais do que o corpo está te dizendo. Vai ser um daqueles momentos depois de uma semana, reavalie isso todos os dias para entender quando é seguro sequer pensar em jogar — afirmou o armador.

Entenda a lesão de Curry

Stephen Curry sentiu dores na coxa e deixou o duelo com 13 minutos de jogo na última terça-feira (6). Após os exames realizados, foi descoberta uma distensão muscular de grau 1 na coxa esquerda do jogador. Essa é a primeira lesão desse tipo em sua carreira e será acompanhada semanalmente pelo clube, mas sem uma previsão para o seu retorno.

Conforme a nota oficial publicada pela franquia de São Francisco, o atleta será reavaliado em uma semana. No entanto, é dada como garantida a ausência de Curry até o jogo 5 da série entre Warriors e Timberwolves.

Curry irá acelerar volta às quadras?

Ainda durante a sessão de treino, em Minnesota, Curry foi questionado se retorna de lesão a tempo de "salvar" o Warriors caso seja necessário. Apesar dos riscos contra o Timberwolves, ele não descartou a possibilidade do assunto surgiu, mas que a recuperação não está "perto" no momento. O armador ainda se mostrou grato pelo nível baixo da lesão.

— Eventualmente, haverá conversas assim, mas não estou nem perto disso. Não estou apressando. Tem que haver um processo natural de cura. Quando você tem 27 anos, você se sente no auge. Toda oportunidade que tenho agora, você não quer que seja desperdiçada por causa de uma lesão. Sou grato por não ter sido pior e grato por ter a chance de voltar. Estou tentando manter essa mentalidade… — destacou Curry.

Na ocasião, o Warriors liderava por 1 a 0 contra o Timberwolves, mas viu a série empatar com a vitória dos adversários na noite desta quinta-feira (8). A seguir, o confronto viaja para a Califórnia, onde acontecerão os jogos 3 e 4 nos dias 10 e 12 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 14, 18 e 20 de maio, respectivamente.

