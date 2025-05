Após fazer a terceira melhor campanha da NBA 2024/25, duas derrotas seguidas no TD Garden para o Boston Celtics parecia "impossível", ainda mais contra o New York Knicks. Na temporada regular, as equipes tiveram 10 vitórias de diferença, apesar de estarem coladas na tabela - 2º e 3º - da Conferência Leste. Esta foi, aliás, a opinião do ex-Celtics Paul Pierce compartilhada programa na "Fox Sports".

Na ocasião, o ex-jogador, e então analista norte-americano, cravou que a primeira vitória do Knicks sobre o Celtics era simplesmente um "acaso". Com isso, Pierce afirmou que os donos da casa não perderiam o jogo 2 no TD Garden e ainda fez uma promessa: ele andaria até o estúdio da Fox vestido apenas de um roupão.

Nos últimos segundos, o Knicks garantiu a nova vitória e abriu a vantagem de 2 a 0 na série contra o Celtics fora de casa. A equipe agora terá a oportunidade de fechar de varrer os adversários com dois jogos no Madison Square Garden, em Nova York. Com a derrota, chegou a vez de Pierce cumpriu a "punição" da sua própria aposta.

O ex-jogador, então, compartilhou a experiência nos stories em sua conta no Instagram. Em vários vídeos seguidos, ele mostrou a trajetória de sua casa até o estúdio enquanto vestia o roupão, como prometido. Vale destacar que, segundo o Pierce, o caminho todo tinha cerca de 32 quilômetros de distância.

Como está a série entre Celtics e Knicks?

O New York Knicks derrotou o Boston Celtics por 91 a 90, pelo jogo dois da série, na segunda rodada dos playoffs da NBA. A partida foi realizada no TD Garden, em Boston (EUA), na noite da última quarta-feira (7). Com isso, o time visitante abriu 2 a 0 no duelo entre o terceiro e o segundo colocados da Conferência Oeste.

Antes, o Knicks havia vencido também o primeiro jogo contra o Celtics. Na ocasião, a partida começou com dominância do Celtics, que chegou a abrir vantagem 20 pontos de vantagem. Depois do intervalo do jogo, o nível do Celtics foi caindo e o Knicks recuperou os pontos, até que a decisão foi para a prorrogação. O placar foi fechado em 108 a 105 para a franquia de Nova York.

Os próximos dois duelos entre a duas equipes serão disputados no Madison Square Garden, em Nova York. O primeiro confronto será no sábado (10), às 16h30 (de Brasília), e o segundo na segunda (12), às 20h30 (de Brasília). Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 14, 16 e 19 de maio, respectivamente.

