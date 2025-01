Um dos maiores da história. Há exatos 5 anos, Kobe Bryant, ídolo do Los Angeles Lakers e da NBA, falecia em decorrência de um acidente aéreo. Além dele, sua filha Gianna Maria-Onore Bryant e outras sete pessoas também morreram na queda do helicóptero, na Califórnia.

O Lance! relembrará como foi a negociação que levou o jovem armador a franquia em que marcou época.

Kobe Bryant não foi draftado pelo Lakers

Muitos torcedores não sabem, mas Kobe não foi escolhido pelo Lakers no Draft da NBA de 1996. Selecionado na 13ª escolha, o jogador chegou a tirar foto oficial, com direito a boné e camisa do Charlotte Hornets. No entanto, tudo já estava arquitetado para que o futuro astro sequer jogasse pelo Hornets e fosse direto para a franquia angelina.

O mentor por trás da negociação foi Jerry West — ídolo do Lakers e jogador que inspirou a logo da NBA. Na época, West ocupava o cargo de "General Manager" da franquia e estava decidido a montar um time vencedor, após passar por uma série de eliminações precoces nos playoffs.

O primeiro passo foi a chegada de Shaquille O'Neall, que havia levado o Orlando Magic às finais na temporada anterior. O gestor, entretanto, sabia que precisaria de outra peça para potencializar as qualidades de Shaq. A opção natural seria ir atrás de um nome consolidado na liga — o pivô Vlade Divac, substituto de Kareem Abdul-Jabbar, já havia sido escolhido como moeda de troca. Jerry West, porém, queria um nome para o futuro e enxergou em Kobe, à época com 17 anos, esta figura.

Kobe Bryant em quadra pelo Los Angeles Lakers na NBA (Foto: Acervo Lance!)

Decidido de que Kobe Bryant era a peça que faltava, era necessário negociar Divac com o Hornets. Afinal, a escolha do Lakers na primeira rodada era apenas a 24ª. O experiente pivô quase atrapalhou a negociação ao recusar a troca, mas foi convencido e desembarcou em Charlotte para defender franquia da Conferência Leste. Com isso, o Hornets cumpriu o acordo e selecionou Bryant na 13ª escolha.

Kobe Bryant foi subestimado antes de entrar na NBA

Dono de um talento impressionante, Kobe Bryant pulou a universidade e saiu diretamente do "High School" para a maior liga do mundo. Esse movimento, entretanto, não era comum e pairava uma certa desconfiança em armadores saídos da escola direto para o profissional. Não à toa, o primeiro selecionado daquele Draft foi Allen Iverson, quatro anos mais velhos que Kobe.

Outro ponto importante é que a classe de 1996 revelou grandes nomes da história da NBA. Nomes como Ray Allen, Antoine Walker, Marcus Camby e Steve Nash também foram escolhidos e, apenas Bryant havia pulado o basquete universitário.

Kobe Bryant e Michael Jordan em quadra pela NBA (Foto: Vincent Laforet/AFP)

Apesar do ceticismo do início da trajetória, Kobe Bryant se tornou um dos grandes nomes da história do basquete. O armador encerrou a carreira aos 38 anos, em 2016, com cinco títulos somados (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010), prêmios individuais e uma série de recordes conquistados. O jogador ainda teve duas camisas aposentadas no Lakers (8 e 24).

Acidente trágico

Aos 41 anos, em 2020, o helicóptero que transportava Kobe Bryant e sua filha Gianna, de 13 anos, caiu na cidade de Calabasas, na Califórnia. Além deles, mais sete pessoas morreram no acidente aéreo.

Uma investigação do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos concluiu que o piloto do helicóptero, Ara Zobayan, tomou "más decisões" durante o vôo. O profissional, que era próximo a Kobe, tentou pilotar a aeronave em alta velocidade apesar das péssimas condições climáticas. Ainda segundo a inspeção, o piloto "se pressionou" a finalizar o trajeto.

Kobe Bryant e Gianna Bryant assistindo a um jogo da NBA (Foto: Divulgação/NBA)

Viúva do ex-Lakers, Vanessa Bryant entrou com processo contra a Island Express Helicopters, empresa responsável pelo translado, e acusou Ara Zobayan de negligência. Os familiares das outras vítimas também moveram processos contras as companhias que operavam a aeronave.