NBA: Brasileiro de 2,15m pode ser o primeiro do país a jogar pelo Knicks

Vinícius Lúcio da Silva, de 24 anos, chega ao New York Knicks com o contrato de uma temporada e é mais um nome do Brasil no basquete norte-americano. O pivô é aposta da franquia para o time B, o Westchester Knicks, que disputa a liga de desenvolvimento da NBA (G-League). Vinícius, no alto de seus 2,15m, é natural de Campinas, município de São Paulo.

No último sábado (25), o jogador foi draftado pelo Oklahoma City Blue na 13ª posição da primeira rodada do Draft da G-League. No entanto, logo depois, foi trocado para o Westchester Knicks. Na última temporada, Vinícius defendeu as cores do CB Starlabs Moron, da Espanha, país por onde atuou por oito anos.

Novo reforço do Westchester Knicks, o atleta iniciou os treinamentos na segunda-feira (27). Caso seja chamado a integrar a equipe principal, Vinicius será o primeiro brasileiro a jogar pelo New York Knicks.

Trajetória no basquete

Vinicius começou na modalidade aos 11 anos, no Clube Regatas, de Campinas. Antes de se mudar para a Espanha, jogou pelo Paulistano. Em 2019, durante o fim de semana do All-Star Game da NBA, participou de uma clínica para jovens promessas do basquete internacional.

Em 2021, Vinicius se inscreveu no Draft da NBA pela primeira vez. Na fase preliminar, teve a oportunidade de participar de uma entrevista com o Philadelphia 76ers. No mesmo ano, foi convocado para a Seleção Brasileira, na disputa das eliminatórias da AmeriCup.

