NBA: Rômulo Mendonça cita favoritos ao MVP e faz previsão para Wembanyama

A temporada da NBA começou há uma semana, e o Lance! conversou com o narrador Rômulo Mendonça sobre a liga. O locutor do basquete norte-americano no Prime Video deu palpites para as principais premiações individuais na temporada e fez uma previsão para o pivô Victor Wembanyama. Para o jornalista, se o jogador do San Antônio Spurs se mantiver saudável, se tornará o maior defensor da história da NBA.

- A gente faz a prévia sonhando que ninguém vai se machucar. E na maioria dos casos é a lesão que derruba qualquer tentativa de adivinhação. Se não houver nenhuma contusão, a maior barbada vai ser a de Defensor do Ano, em que se o Wembanyama estiver saudável, ele vai ganhar uma coletânea. Não há nada que se equipare ao que representa ao Wemby defendendo. Saudável, ele vai ser o maior defensor da história da NBA - comentou o narrador.

- MVP depende da questão física dele, porque há vários candidatos, como Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic e Nikola Jokic. O Giannis vem sedento, porque está em uma equipe que, qualquer próxima frustração, os boatos em torno de uma saída dele vai ser gigante. A Liga já deu tanto prêmio de MVP para o Jokic, que ele tem que ser além do sobrenatural para ele voltar a vencer. É vítima do próprio sucesso - completou.

Calouro do Ano na NBA

Outro prêmio de grande prestígio na NBA é o de Calouro do Ano. Um dos mais cotados para conquistar a premiação é Cooper Flagg, escolha de número 1 do último draft, selecionado pelo Dallas Mavericks. Contudo, para Rômulo Mendonça, existe concorrência com outros jovens como V.J. Edgecombe, do Philadelphia 76ers, e Dylan Harper, do San Antônio Spurs.

- A temporada é longa, 82 jogos, mas o Cooper Flagg é o grande favorito pelo que ele representa, pela versatilidade... Mas o V.J. Edgecombe, do Philadelphia, é um jogador de uma velocidade e personalidade muito grande. Tem o Dylan Harper também em San Antônio, mas o Cooper Flagg ainda segue como favorito. Mas é um favoritismo em que há concorrência. Não é uma barbada, de forma alguma - analisou.

