A temporada de 2025/26 começou cheia de polêmicas para Draymond Green, com destaque para a expulsão desta segunda-feira (27). Além da vitória do Golden State Warriors e de Tiago Splitter, que comanda o Portland Trail Blazers, a rodada da NBA ficou marcada por altos números e grandes recordes. Confira com o Lance! os destaques da noite.

continua após a publicidade

➡️ Luka Doncic sofre com lesão e vira desfalque do Lakers na NBA; entenda

Draymond Green expulso em vitória do Warriors

A terceira vitória do Golden State Warrios veio com forte trabalho de equipe, apesar do jogo tímido de Stephen Curry, sobre o Memphis Grizzlies por 131 a 118. Em destaque, Jonathan Kuminga contribuiu com um duplo-duplo – 25 pontos e 10 rebotes – para se firmar como cestinha da partida. Brandin Podziemski, Jimmy Butler e Moses Moody também converteram mais de 20 pontos.

A noite do Warriors não foi marcada apenas por felicidades. Após uma técnica na estreia da NBA, Draymond Green sofreu sua primeira expulsão da temporada pro faltas no início do quarto período. Foi, no entanto, uma comemoração do ala que chamou atenção durante o jogo.

continua após a publicidade

Blazers, de Splitter, vence Lakers

Tiago Splitter voltou vencer na NBA. O tropeço contra o LA Clippers não anula o bom trabalho do brasileiro no Portland Trail Blazers na temporada regular, o que foi destacado na vitória contra o Los Angeles Lakers nesta segunda-feira (27).

Com isso, nem a atuação espetacular de Austin Reaves foi capaz de parar o Blazers na segunda vitória sob o comando de Splitter – e desde o início da temporada. O ala do Lakers registrou 41 pontos, quatro rebotes e cinco assistências.

continua após a publicidade

Se somado aos números contra o Sacramento Kings, Reaves marcou 92 pontos nestes dois jogos, se tornando o primeiro jogador do Lakers a alcançar esses dígitos em back-to-back desde 2007. Na época, Kobe Bryant converteu 110 pontos, com 60 e 50 em noites seguidas.

Recordes registrados nesta segunda-feira (27)

Após brilhar com a Finlândia no EuroBasket de 2025, Lauri Markkanen conquistou um feito histórico para o Utah Jazz na vitória sobre o Phoenix Suns por 138 a 134 na prorrogação. O ala fechou a noite como cestinha isolado da partida e um duplo-duplo, com 51 pontos convertidos e 14 rebotes.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O livro de recordes da NBA continua a ser preenchido por Nikola Jokic, e a noite de segunda-feira (27) não foi diferente. Na vitória do Denver Nuggets sobre o Minnesota Timberwolves por 127 a 114, o pivô sérvio registrou seu terceiro triplo-duplo em três jogos disputados.

Dessa vez, Jokic contribuiu com 25 pontos, 19 rebotes e 10 assistências, além de mais de 90% de aproveitamento. Esses números levam o astro a mais uma marca na liga norte-americana: a pequena lista de jogadores que anotaram três triplos-duplos seguidos no início da temporada.

Confira os resultados completos de segunda (27)

San Antonio Spurs 121 x 103 Toronto Raptors

Chicago Bulls 128 x 123 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 90 x 122 Boston Celtics

Dallas Mavericks 94 x 101 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 138 x 134 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 114 x 127 Denver Nuggets

Golden State Warriors 131 x 118 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 108 x 122 Portland Trail Blazers