menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Tiago Splitter será técnico do Portland Trail Blazers na NBA

Brasileiro assume a equipe após prisão do técnico principal

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 23/10/2025
14:29
Tiago Splitter comemorando vitória na NBA (Foto: AFP)
imagem cameraTiago Splitter comemorando vitória na NBA (Foto: AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Tiago Splitter será o novo técnico interino do Portlant Trail Blazers na NBA para 2025/26. Após uma temporada impressionante e vitoriosa, o brasileiro decidiu deixar o cargo principal no Paris Basketball e se juntar a comissão de Chauncey Billups, que foi preso nesta quinta-feira (23). A informação foi confirmada pelo jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana.

continua após a publicidade

➡️ Tiago Splitter relaciona calendário da NBA com altos salários: 'Ninguém quer'

— O assistente técnico do Portland Trail Blazers, Tiago Splitter, assumirá interinamente o cargo de técnico principal no lugar de Chauncey Billups, segundo fontes da ESPN. Nate Bjorkgren foi fortemente considerado pelo Portland, mas decidiu que seria melhor para a franquia que ele mantivesse sua função atual — escreveu Charania.

Antigo técnico do Blazers é preso

O técnico Chauncey Billups, do Portland Trailblazers, foi detido pelo FBI em uma investigação relacionada a um esquema de apostas na NBA. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (23), nos Estados Unidos, e foram noticiadas em primeira mão pela "ESPN" norte-americana.

continua após a publicidade

Billups enfrenta acusações relacionadas a uma "operação ilegal de pôquer ligada à Máfia". Segundo a ESPN, a detenção do técnico ocorre em um "caso separado, mas relacionado de jogo ilegal" que também levou à prisão de Terry Rozier, jogador Heat, na manhã desta quinta-feira.

Splitter brilhou na Europa como técnico

Durante sua permanência no Paris Basketball, o brasileiro sagrou-se campeão da Copa da França ao derrotar o Le Mans por 91 a 80, em abril deste ano. Splitter, no entanto, só ficou na equipe por uma temporada antes de voltar à NBA.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O brasileiro foi campeão da NBA durante a temporada 2013/14, pelo San Antonio Spurs. Defendeu ainda o Atlanta Hawks (2015 a 2017), e o Philadelphia 76ers (2017). Antes de chegar ao território americano, defendeu o Baskonia, clube espanhol, por sete anos. Lá teve a camisa 21 aposentada como homenagem.

Durante a passagem pelo Baskonia, conquistou nove títulos: duas Ligas ACB (2008 e 2010), três Copas do Rei (2004, 2006 e 2009) e quatro Supercopas ACB (2005, 2006, 2007 e 2008). Além disso, o Tiago disputou quatro Final Four da Euroliga e recebeu o prêmio de MVP da Liga ACB em 2010.

Tiago Splitter, como técnico do Paris (foto: Paris Basketball)
Tiago Splitter, como técnico do Paris (foto: Paris Basketball)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias