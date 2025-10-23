Tiago Splitter será técnico do Portland Trail Blazers na NBA
Brasileiro assume a equipe após prisão do técnico principal
Tiago Splitter será o novo técnico interino do Portlant Trail Blazers na NBA para 2025/26. Após uma temporada impressionante e vitoriosa, o brasileiro decidiu deixar o cargo principal no Paris Basketball e se juntar a comissão de Chauncey Billups, que foi preso nesta quinta-feira (23). A informação foi confirmada pelo jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana.
— O assistente técnico do Portland Trail Blazers, Tiago Splitter, assumirá interinamente o cargo de técnico principal no lugar de Chauncey Billups, segundo fontes da ESPN. Nate Bjorkgren foi fortemente considerado pelo Portland, mas decidiu que seria melhor para a franquia que ele mantivesse sua função atual — escreveu Charania.
Antigo técnico do Blazers é preso
O técnico Chauncey Billups, do Portland Trailblazers, foi detido pelo FBI em uma investigação relacionada a um esquema de apostas na NBA. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (23), nos Estados Unidos, e foram noticiadas em primeira mão pela "ESPN" norte-americana.
Billups enfrenta acusações relacionadas a uma "operação ilegal de pôquer ligada à Máfia". Segundo a ESPN, a detenção do técnico ocorre em um "caso separado, mas relacionado de jogo ilegal" que também levou à prisão de Terry Rozier, jogador Heat, na manhã desta quinta-feira.
Splitter brilhou na Europa como técnico
Durante sua permanência no Paris Basketball, o brasileiro sagrou-se campeão da Copa da França ao derrotar o Le Mans por 91 a 80, em abril deste ano. Splitter, no entanto, só ficou na equipe por uma temporada antes de voltar à NBA.
O brasileiro foi campeão da NBA durante a temporada 2013/14, pelo San Antonio Spurs. Defendeu ainda o Atlanta Hawks (2015 a 2017), e o Philadelphia 76ers (2017). Antes de chegar ao território americano, defendeu o Baskonia, clube espanhol, por sete anos. Lá teve a camisa 21 aposentada como homenagem.
Durante a passagem pelo Baskonia, conquistou nove títulos: duas Ligas ACB (2008 e 2010), três Copas do Rei (2004, 2006 e 2009) e quatro Supercopas ACB (2005, 2006, 2007 e 2008). Além disso, o Tiago disputou quatro Final Four da Euroliga e recebeu o prêmio de MVP da Liga ACB em 2010.
