A terça-feira, no dia 29 de outubro, da NBA foi marcada pelos extremos: de polêmicas no ataque e show de talentos na defesa. Em destaque, Giannis Antetounmpo pôde viver os dois "lados da moeda" e liderou o Milwaukee Bucks para a terceira vitória da temporada regular. Além do camisa 34, outros destaques brilharam em quadra, e o Lance! te mostra a seguir.

continua após a publicidade

➡️ Luka Doncic sofre com lesão e vira desfalque do Lakers na NBA; entenda

O equilíbrio de Antetokounmpo

É inegável a força em que Giannis começou a temporada de 2025/26 da NBA, mas nem as médias impressionantes o isola de polêmicas em quadra. Ainda no primeiro quarto, contra o New York Knicks, o ala deu cinco passos em direção a cesta, o que passou batido pela arbitragem. Assista ao vídeo:

Mesmo que o lance tenha gerado certa polêmica nas redes sociais, o poder de ataque de Antetokounmpo não pode ser desvalorizado. O grego mantém médias de 36,3 pontos e 14 rebotes por jogo graças a lances como esse abaixo, em que ele assume a responsabilidade do astro de Milwaukee.

continua após a publicidade

Cinco bloqueios para Philly

Os minutos finais do quarto período pareciam sob controle do Washington Wizards, que estava perto te tirar a invencibilidade do Philadelphia 76ers. Foi, então, que surgiu Adem Bona com uma impressionante defesa e cinco bloqueios decisivos.

A partida chegou a prorrogação, e os Sixers levaram a melhor para abrir 4 a 0 na temporada regular da NBA 2025/26. Relembre como foram os blocks de Bona nos minutos finais.

continua após a publicidade

Melhor assistência da temporada da NBA?

A virada também veio para o Oklahoma City Thunder, mas foi um lance do Sacramento Kings que deixou os torcedores impressionados. No segundo período, enquanto mantinha uma vantagem de seis pontos, Russell Westbrook relembrou os tempos de ouro em Oklahoma ao receber uma assistência assustadora de Malik Monk.

Apesar do "highlight" da noite, o Kings não conseguiu segurar o embalo de OKC, que fechou o placar por 107 a 101.

"O malvadão voltou"!

A atuação tímida de Stephen Curry parece ter colocado em destaque o trabalho coletivo do Golden State Warriors nos dois lados da quadra contra o LA Clippers. Em busca de voltar aos tempos da dinastia, o time comandado por Steve Kerr brilhou no segundo tempo da partida e entregou lances impressionante que envolveram os cinco jogadores em quadra. Assista o lance com a explicação do perfil "Coast to Coast" no X (antigo Twitter):

Não é porque os números não entregaram o mesmo impacto já conhecido que Curry não fez a diferença em quadra durante a vitória. Em destaque, veja o camisa 30 roubar a bola na defesa e entregar mais uma cesta tranquila no ataque.

Que isso, Lamelo?

Entre os shows e destaques, não dá para deixar de fora ess vacilo do Lamelo Ball no duelo entre Charlotte Hornets e Miami Heat.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira os resultados completos de terça (27)

Washington Wizards 134 x 139 Philadelphia 76ers

Miami Heat 144 x 117 Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder 107 x 101 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 121 x 111 New York Knicks

Golden State Warriors 98 x 79 LA Clippers