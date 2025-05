Natália fecha temporada com tríplice coroa e MVP da Superliga

A ponteira Natália encerrou o ano perfeito com o Osasco. Campeã e MVP da Superliga, ela somou a conquista aos troféus do Campeonato Paulista e da Copa Brasil para fechar a temporada 2024/2025 com a tríplice coroa.

continua após a publicidade

➡️Osasco iguala Minas com seis títulos de Superliga; veja campanha

Aos 36 anos, ela voltou ao Ginásio do Ibirapuera, palco onde ganhou seu primeiro título da Superliga, em 2010. Para a jogadora, o título se tornou ainda mais especial por ser conquistado no Osasco, ao lado dos companheiros de longa data Luizomar de Moura e Camila Brait. O técnico é a capitã da equipe fizeram um esforço conjunto para repatriar Natália.

- Osasco é a minha segunda casa, foi aqui que eu tive a experiência de ser titular de uma equipe grande pela primeira vez, foi aqui meu primeiro título de Superliga e estou feliz de estar de volta, trabalhando com o Luiz, que é meu paizão, com a Brait, que é minha irmã. A gente sabe como tudo isso é sacrificante, mas tô muito feliz de ter conquistado mais um título pelo Osasco, que fazia tempo que a gente não conquistava, e todo sacrifício é recompensado - declarou.

continua após a publicidade

Fica, Natália!

Mais uma vez, após o fim do jogo com o Sesi-Bauru, a torcida do Osasco repetiu o grito de ‘Fica, Natália’, que tem marcado os últimos jogos. Depois de passar cinco temporadas no exterior, Natália disse ainda não ter futuro definido.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Agora que a gente ganhou eu quero aproveitar pra dar uma respirada, quero comemorar bastante e depois a gente conversa sobre o futuro. Eu tenho bastante tempo pra pensar e depois eu conto pra vocês quais vão ser os próximos passos - despistou.

continua após a publicidade

Seleção da Superliga Feminina

Além de ser eleita como melhor jogadora da Superliga, Natália também integrou a seleção da competição como melhor ponteira.

Seleção da Superliga foi premiada no Ibirapuera (Foto: Divulgação/ CBV)

Confira abaixo a lista completa:

Levantadora - Dani Lins (Sesi-Bauru)

Oposta - Kisy (Minas)

Central - Thaisa (Minas)

Central - Adenizia (Minas)

Ponteira - Natália (Osasco)

Ponteira - Kuznetsova (Praia Clube)

Líbero - Camila Brait (Osasco)

Revelação - Jheovana (Barueri)

Técnico - Luizomar de Moura (Osasco)

MVP - Natália (Osasco)