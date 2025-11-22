Nas redes, Ana Patrícia diz que motivos pessoais de desistência serão revelados no tempo certo
Campeã olímpica, dupla com Duda desistiu do Mundial da Austrália
- Matéria
- Mais Notícias
Na última quinta-feira (20), Duda e Ana Patrícia, atuais campeães olímpicas do vôlei de praia, surpreenderam ao anunciar a desistência do Mundial da Austrália, minutos antes de disputar as oitavas de final. Neste sábado (22), Ana Patrícia usou as redes sociais para se pronunciar sobre o episódio, sem, no entanto, entrar em detalhes:
Preso nas semifinais do Mundial de Vôlei de Praia, Brasil garante bronze
Mais Esportes
Briga 100% brasileira pelo bronze do Mundial de Vôlei de Praia: horário e onde assistir
Onde Assistir
Carol e Rebecca lutam, mas não avançam à final do Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
'Acabei de chegar em casa, depois de uma longa jornada de retorno ao Brasil. Antes de voltar para a vida normal, decidi sentar aqui e conversar um pouquinho com vocês, principalmente porque sei que muita gente torce, vibra e ficou preocupada com a gente depois das últimas notícias. A maioria acompanhou a notícia de que a gente se retirou do Campeonato Mundial que está acontecendo lá na Austrália. Não tenho duvida nenhuma que pegou muita gente de surpresa, porque também nos pegou de surpresa, não era algo que a gente planejava, mas se fez necessário, diante de algumas situações, não vou entrar aqui em detalhes, porque na hora certa será falado'.
➡️ Briga 100% brasileira pelo bronze do Mundial de Vôlei de Praia: horário e onde assistir
➡️ Carol e Rebecca lutam, mas não avançam à final do Mundial
Nota da CBV fala em avaliação médica de Duda e Ana Patrícia
Em nota, ainda na quinta-feira, a CBV anunciou que a dupla Duda e Ana Patrícia passou por exames médicos. Confira abaixo:
O Lance apurou que o fato mencionado por Ana aconteceu com Duda. Porém, as duas decidiram se preservar na questão.
Aos fãs da dupla cabe tranquilizar. O Lance também apurou que o relacionamento entre ambas segue sem qualquer problema.
Duda e Ana Patrícia haviam vencido os três primeiros jogos antes da desistência na Austrália.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias