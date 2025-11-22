menu hamburguer
Nas redes, Ana Patrícia diz que motivos pessoais de desistência serão revelados no tempo certo

Campeã olímpica, dupla com Duda desistiu do Mundial da Austrália

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
20:46
Atualizado há 1 minutos
Duda e Ana Patrícia venceram as porto-riquenhas no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Voleyball World)
imagem cameraDuda e Ana Patrícia em foto de arquivo do Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Voleyball World)
  • Mais Notícias

Na última quinta-feira (20), Duda e Ana Patrícia, atuais campeães olímpicas do vôlei de praia, surpreenderam ao anunciar a desistência do Mundial da Austrália, minutos antes de disputar as oitavas de final. Neste sábado (22), Ana Patrícia usou as redes sociais para se pronunciar sobre o episódio, sem, no entanto, entrar em detalhes:

'Acabei de chegar em casa, depois de uma longa jornada de retorno ao Brasil. Antes de voltar para a vida normal, decidi sentar aqui e conversar um pouquinho com vocês, principalmente porque sei que muita gente torce, vibra e ficou preocupada com a gente depois das últimas notícias. A maioria acompanhou a notícia de que a gente se retirou do Campeonato Mundial que está acontecendo lá na Austrália. Não tenho duvida nenhuma que pegou muita gente de surpresa, porque também nos pegou de surpresa, não era algo que a gente planejava, mas se fez necessário, diante de algumas situações, não vou entrar aqui em detalhes, porque na hora certa será falado'.

Nota da CBV fala em avaliação médica de Duda e Ana Patrícia

Em nota, ainda na quinta-feira, a CBV anunciou que a dupla Duda e Ana Patrícia passou por exames médicos. Confira abaixo:

O Lance apurou que o fato mencionado por Ana aconteceu com Duda. Porém, as duas decidiram se preservar na questão.

Aos fãs da dupla cabe tranquilizar. O Lance também apurou que o relacionamento entre ambas segue sem qualquer problema.

Duda e Ana Patrícia haviam vencido os três primeiros jogos antes da desistência na Austrália.

Duda e Ana Patrícia no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)
Duda e Ana Patrícia no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)



