Após bronze no Mundial de Vôlei de Praia, Carol Solberg comemora prisão de Bolsonaro
Não é a primeira vez que atleta se manifesta publicamente contra o ex-presidente
- Matéria
- Mais Notícias
Na madrugada deste domingo (23), Carol Solberg, ao lado de Rebecca, conquistou a medalha de bronze do Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália. O triunfo veio em um confronto 100% brasileiro contra Thâmela e Vic. Na tradicional entrevista após vitória, ainda na quadra, Carol se manifestou sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ocorrida no dia anterior, no Brasil.
Preso nas semifinais do Mundial de Vôlei de Praia, Brasil garante bronze
Mais Esportes
Carol e Rebecca lutam, mas não avançam à final do Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
Veja lances de Carol/Rebecca x Nuss/Brasher na semi do Mundial de Vôlei de Praia
Mais Esportes
➡️ Carol e Rebecca conquistam o bronze no Mundial na Austrália contra Victoria/Thamela
➡️Duda e Ana Patrícia não desistiram do Mundial por lesão. Entenda!
Tradução: "Esse é um grande dia para mim, estou muito feliz. Também é um grande dia para o mundo. Ontem, no Brasil, nós colocamos na prisão o pior presidente da história do país. Bolsonaro está na prisão e é muito importante que nós celebremos isso. Estou muito orgulhosa dessa bandeira (do Brasil) agora. Eu nunca acreditei que teríamos um presidente assim. Então, temos que comemorar."
Já em português, Carol completou:
— Vamos comemorar! Bolsonaro na cadeia! Isso é muito bom! — expressou a jogadora.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Carol já foi punida por se posicionar contra Bolsonaro; relembre
Em 2020, após a cerimônia de pódio da etapa de Saquarema do Circuito Brasileiro, Carol aproveitou o momento da entrevista para protestar contra o então presidente Jair Bolsonaro.
— Só para não esquecer: Fora, Bolsonaro! — disse a carioca.
O posicionamento gerou uma chuva de críticas e ofensas à jogadora. No âmbito judicial, Carol foi punida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter quebrado o regulamento da competição, que proíbe os atletas de "assumirem qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do código".
Primeiro, a penalização foi uma multa de R$ 1 mil, que, em um segundo momento, foi convertida em advertência. Segundo o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), também havia a possibilidade de Carol ser punida por até seis partidas. No entanto, a atleta foi absolvida.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias