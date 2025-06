Ferrari confirma ausência de Leclerc em TL2 do Canadá após batida em primeira sessão

A Ferrari vai participar do treino livre 2 do GP do Canadá apenas com o carro de Lewis Hamilton. Isso porque Charles Leclerc estampou a SF-25 no muro nos minutos iniciais do TL1 e os danos foram consideráveis. Segundo o chefe Frédéric Vasseur, o chassi foi danificado e, por isso, o carro #16 volta para a pista para a última sessão desta sexta-feira (13).

continua após a publicidade

➡️ GP do Canadá de F1: Verstappen lidera primeiro treino; Bortoleto é 16º

Leclerc começou o dia no Circuito Gilles Villeneuve de forma interessante e brigou pelas primeiras posições na tabela e brigou pelas primeiras posições durante o TL1. O monegasco, no entanto, sofreu um acidente após 15 minutos de sessão, quando travou a roda dianteira direita da Ferrari SF-25 e perdeu a frente do carro na curva 10. Assim, bateu no muro e acionou, acionou a bandeira vermelha e encerrou a atividade mais cedo do que o esperado. O #16 teve 1min13s885 como a melhor marca.

Após o TL1, que foi liderado por Max Verstappen, o chefe da Ferrari falou sobre a situação do carro de Leclerc e disse que os danos na SF-25 foram consideráveis.

continua após a publicidade

Charles Leclerc bateu no Treino Livre 1 (Foto: Geoff Robins / AFP)

“Quando saí da garagem, tínhamos a impressão que o chassi estava danificado e, por causa do regulamento, não poderíamos fazer o TL2. Precisamos fazer algumas verificações”, afirmou o chefe da Ferrari.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte