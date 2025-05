Com o espanhol Rafael Nadal como maior recordista de títulos (10) e de vitórias (70), o tradicional Masters 1000 de Roma começa nesta quarta-feira, com a estreia de João Fonseca como uma das principais atrações desta edição. O adversário do brasileiro, na primeira rodada, é o húngaro Fabian Marozsan (61º).

Curiosamente, o número 1 do Brasil, hoje com 18 anos, nem tinha nascido quando o ex-tenista espanhol triunfou pelas duas primeiras vezes na capital italiana: em 2005 e 2006. João Fonseca nasceu no dia 21 de agosto de 2006.

Disputada há 20 anos, aliás, a final entre Nadal e o argentino Guillermo Coria é, até hoje, a mais longa da historia do torneio: 5h14min. Naquela época, vale lembrar, as decisões desse nível de torneio eram disputadas em uma melhor de cinco sets.

Nadal elogia Roma, desafio para João Fonseca

- Eu era muito jovem, cheio de energia. Sempre fui uma pessoa muito apaixonada, provavelmente, por tudo na vida, mas especialmente no esporte, não apenas como jogador, mas também como fã. Então, para mim, vencer aquela primeira final aqui, com o alto nível que foi disputada, depois de estar perdendo por 3 a 0 o set decisivo, é muito especial. Eu me lembro do apoio do público, a atmosfera incrível. Então, não posso tirar aquela partida da minha memória, honestamente.



Rei do Saibro, com nada menos que 60 troféus nesse piso, o ídolo espanhol também triunfou em Roma em 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 e 2021. Em Roland Garros, o Grand Slam nessa superfície, foram 14 conquistas, em mais um recorde para o fenômeno do tênis mundial.



Único a derrotar o espanhol em finais na capital italiana (em 2011 e 2014), o sérvio Novak Djokovic é o mais velho a conquistar o troféu em Roma, aos 34 anos, em 2022. Vale lembrar que o sérvio perdeu outras quatro decisões para o Rei de Roma no torneio: em 2009, 2012, 2019 e 2021.

continua após a publicidade

Na campanha de 2022, aliás, o ex-líder do ranking conquistou sua 1000ª vitória na carreira.

Para João Fonseca, Roma será o segundo Masters 1000 diferente que ele jogará no saibro na carreira. Até hoje, ele só disputou em Madri, alcançando a segunda rodada em 2024, aos 17 anos, e, também, há duas semanas.

Somando, também, a quadra rápida, o número 1 do Brasil tem quatro vitórias e três derrotas em Masters 1000 neste ano. O maior feito do brasileiro, nesse nível do torneio, foi ter alcançado a terceira rodada em Miami, quando foi superado pelo australiano Alex De Minaur (11º).

Em um torneio com tantas atrações, a maior delas, o retorno do número 1 do mundo, Jannik Sinner, a estreia de João Fonseca também está nessa lista, no Masters 1000 de Roma. Segundo o site da ATP, a presença do número 1 do Brasil é um dos 10 fatos que devem ser observados na competição italiana.

A entidade aponta o 65º do mundo, de 18 anos, como uma das estrelas da Next Gen a serem assistidas em Roma. Uma das outras é o tcheco Jakub Mensik, de 19 anos e 21º do mundo, campeão do Masters 1000 de Miami, em março, quando derrotou, na decisão, ninguém menos do que o sérvio e hexacampeão, Djokovic.

Os recordistas do Masters 1000 de Roma

Mais títulos: Rafael Nadal (10)

Campeão mais velho: Novak Djokovic, 34, em 2022

Campeão mais jovem: Bjorn Borg, 17, em 1974

Campeão com melhor ranking: No. 1 Ivan Lendl em 1986, 1988, Jim Courier em 1992, Pete Sampras em 1994, Rafael Nadal em 2009, Novak Djokovic em 2015, 2020 e 2022

Campeão com ranking mais baixo: No. 47 Felix Mantilla em 2003

Recorde de vitórias: Rafael Nadal (70)