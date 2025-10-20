Na estreia da Superliga, Flamengo vence o rally mais longo da história; veja vídeo

O segundo set da partida entre Sesc RJ Flamengo e Paulistano Barueri, pela primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei 25/26, marcou o rally de maior duração da história dos jogos oficiais de vôlei. Com bloqueio da ponteira americana Simone Lee, o Rubro-Negro conquistou o oitavo ponto depois de impressionantes 1 minuto e 37 segundos jogados, segundo a contagem da GE TV.

Grandes defesas das líberos Ana Bento, pelo Barueri, e de Laís, pelo Flamengo, foram as principais responsáveis por manter a bola no alto. Até quando os ataques pareciam que iam direto ao chão, o setor defensivo aparecia. No fundo de quadra, a oposta Tainara, conhecida por potentes ataques, também brilhou.

Foi dos braços de Simone Lee que saiu o bloqueio que deu o ponto ao Flamengo, dando fim ao rally mais longo da história. A americana faz uma grande partida em sua estreia na Superliga. O ponto foi crucial para a reviravolta do time da casa na segunda parcial, diminuindo a diferença para dois pontos. Veja o vídeo do rally!

Recorde anterior

Anteriormente, o recorde era do rally que ocorreu no jogo entre Tianjin e Army, pela Liga Chinesa, em 12 de janeiro de 2012. Na ocasião, a bola ficou em jogo por 1 minuto e 36 segundos.

Laís, que brilhou no rally da Superliga Feminina, jogou pela Seleção Brasileira neste ano

Laís defende as cores do Sesc Flamengo pelo terceiro ano seguido. A primeira vez que a líbero jogou como titular na Seleção Brasileira foi na primeira semana da Liga das Nações, em junho deste ano. Após o vice-campeonato, a seleção disputou, entre agosto e setembro, o Mundial. Laís, de 29 anos, foi a líbero reserva da campanha até o bronze. Ela sabe que um bom desempenho na Superliga é o primeiro passo para a seleção.

— A Superliga é a nossa competição principal. Então, é fundamental ir bem nesse campeonato, para uma convocação — disse Laís.