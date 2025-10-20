Americana brilha na estreia da Superliga, e Flamengo vence Barueri

Nesta segunda-feira (20), Sesc RJ Flamengo e Paulistano Barueri se enfrentaram pela rodada de estreia da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26, no Tijuca Tênis Clube. O Rubro-Negro confirmou o favoritismo e venceu a partida por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/19 e 26/24.

Como foi o jogo?

O Barueri deu início à partida com o saque e o jogo seguiu equilibrado no placar, com erros dos dois lados. Após um bonito bloqueio, que inflamou a torcida presente no Tijuca Tênis Clube, o Flamengo chegou ao 6 a 4. O time da casa levou o ponto seguinte também, obrigando Wagão a pedir o primeiro tempo técnico do jogo. Com brilho da americana Simone Lee, estreante no voleibol brasileiro, e inconstância da equipe adversária, o Rubro-Negro seguiu na frente, em um primeiro set quase perfeito. As mudanças do técnico do Barueri não surtiram efeito e o Flamengo, dominante em todas as ações, fechou a primeira parcial em 25 a 12, com ace de Karina.

Assim como o primeiro, o segundo set também começou com alternâncias as equipes à frente do placar, mas foi o Barueri que abriu vantagem primeiro, com um 5 a 2. Constante, o time da casa continuou na frente, obrigando Bernardinho a parar o jogo no 8 a 4. A pausa surtiu efeito e o Rubro-Negro enconstou, mais uma vez, com ótimo desempenho da ponteira Simone Lee. A partida reservou um rally impressionante, de 1 minuto e 37 segundos, que acabou com bloqueio da americana, inflamando o Tijuca Tênis Clube, enquanto o time da casa perdia por 11 a 8.

Com um fundo sólido e Simone Lee embalada, foi preciso pouco tempo para a virada rubro-negra se concretizar. O bloqueio combinado a uma defesa decisiva foram o diferencial da equipe contra um Barueri que melhorou ao longo do confronto. No entanto, a atuação do time paulista não foi suficiente. A levantadora Giovana foi a responsável por confirmar a vitória por 25 a 19 com dois saques decisivos que quebraram o passe e, consequentemente, o sideout.

O início do terceiro set não foi diferente dos anteriores, e o Barueri saiu na frente do placar. Um rally intenso ameaçou repetir o feito do segundo, mas o imenso bloqueio das paulistas apareceu, e a vantagem aumentou. Em uma parcial mais acirrada, o Flamengo precisou correr atrás do placar, chegando ao empate no décimo quarto ponto, com ace de Simone Lee. O Rubro-Negro virou, mas ainda encontrava dificuldades de abrir vantagem. Assim, a parcial voltou a ficar empatada no vigésimo ponto e seguiu assim até o 24 a 24. O Flamengo fechou o set em 26 a 24, com Karina explorando o bloqueio, e venceu a partida por 3 sets 0.

Próximos compromissos

O Sesc RJ Flamengo volta à quadra no dia 31 de outubro, contra o Praia Clube, no Maracanãzinho. O jogo acontece às 21h (de Brasília). Já o próximo confronto do Barueri é contra o Gerdau Minas, em casa, no sábado (25). A bola sobe a partir das 18h30 (de Brasília).