As atuais campeãs da Superliga feminina, o Osasco, passaram por diversas mudanças no elenco durante esta janela, sendo o segundo time com mais contratações, ao lado do Brasília. Por outro lado, outras atletas deixaram o clube neste meio tempo, como é o caso da ponteira Natália Zílio, ex-Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Entre as novidades estão: as levantadoras Jenna Gray (ex-Gerdau Minas) e Marina Siotto (ex-Brasília); a central Mayhara (ex-Sesi Bauru); as ponteiras Maiara Basso (ex-Dentil Praia Clube), Caitie Baird (ex-Indy Ignite, EUA), Natália Danielski (ex-Unilife Maringá); e a oposta Bianca Cugno (ex-Levallois Paris Saint-Cloud, França).

Entre as jogadoras que saíram estão: Amanda Danielle (Pinheiros), Mayara Barcelos (Benfica), Natália Zílio (Athletes Unlimited), Nelmaira Váldez (Fluminense), Giovana Gasparini (Flamengo), Maria Clara Carvalhaes (Tijuca) e Kenya Malachias (Batavo Mackenzie).

continua após a publicidade

Apesar das grandes mudanças, o técnico Luizomar de Moura projeta uma Superliga mais difícil e vê as alterações no elenco como algo positivo e necessário para brigar pelo bicampeonato.

— É uma competição que sobe de nível ano a ano. Significa que tem se tornado muito mais equilibrada, e isso é ótimo para a nossa modalidade. Trabalhamos muito para conquistar o título na temporada passada e sabemos que teremos que seguir trabalhando muito para sustentar a condição de campeão e lutar por mais um troféu — disse o técnico.

continua após a publicidade

A ponteira Natália não faz mais parte do elenco do Osasco para a Superliga 2025/26 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Osasco campeão da Supercopa

Antes do início da Superliga 2025/2026, Osasco e Sesi-Bauru reeditaram o confronto da última final para disputar o título da Supercopa de Vôlei, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com brilho das gringas Jenna Gray, Bianca Cugno e Caitie Baird, que chegaram como reforço para a temporada, o Osasco venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/19 e 28/28, e conquistou o título pela primeira vez.